Банк «Приморье» запускает вклад "Новые деньги" под 12%

Банк «Приморье» сообщил, что с 13 октября запускает вклад "Новые деньги".
Условия вклада: срок - 181 день.
Ставка зависит от способа выплаты процентов:
- По окончанию срока действия вклада - ставка 12% годовых
- Ежемесячная капитализация % - ставка 11, 7% годовых
- Минимальная сумма 1 000 000
- Возможность пополнения в течение 30 дней с даты, следующей за датой открытия
Вклад не предусматривает использование денежных средств, находящихся на действующих счетах и вкладах в Банке «Приморье в течение последних 90 календарных дней.
Подробности уточняйте по телефону контакт-центра 8(800) 200 20 86 (звонок бесплатный) или в офисах Банка
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