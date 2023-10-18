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Банк «Приморье» запускает вклад "Новые деньги" под 12%

Банк «Приморье» сообщил, что с 13 октября запускает вклад "Новые деньги".

Условия вклада: срок - 181 день.

Ставка зависит от способа выплаты процентов:

  • По окончанию срока действия вклада - ставка 12% годовых
  • Ежемесячная капитализация % - ставка 11, 7% годовых
  • Минимальная сумма 1 000 000
  • Возможность пополнения в течение 30 дней с даты, следующей за датой открытия

Вклад не предусматривает использование денежных средств, находящихся на действующих счетах и вкладах в Банке «Приморье в течение последних 90 календарных дней.

Подробности уточняйте по телефону контакт-центра 8(800) 200 20 86 (звонок бесплатный) или в офисах Банка

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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