Пресс-служба Дальневосточного банка – в ТОП-15 самых активных

По итогу III квартала и первых девяти месяцев 2023 года пресс-служба Дальневосточного банка вошла в ТОП-15 самых активных среди финансовых учреждений страны согласно отчёту сервиса Brobank.ru. Рейтинг агрегатора опирается на частоту добавления публикаций на своем официальном сайте.

В ТОП-30 самых активных пресс-служб банков в III квартале 2023 года (с июля по сентябрь) Дальневосточный банк занял 11 место. В аналогичном рейтинге за первые девять месяцев 2023 года – 13. В рейтинге учитывались все новости за исключением уведомлений акционерам.

«Этот результат – следствие планомерной работы по повышению узнаваемости Банка, его присутствия в средствах массовой информации и социальных медиа. Нашей задачей является полноценное информирование клиентов и партнёров обо всех процессах и новостях Дальневосточного банка, создание прозрачного и понятного информационного поля», - добавил Георгий Бибаев, начальник управления маркетинга АО «Дальневосточный банк».