«Грандиозный проект планируется в Иркутске», – заявила на форуме «Время отдыхать на Байкале» советник мэра Иркутска Инга Корочкина.

– Проект называется Ледовый город «Счастье чистой воды». Он охватит весь центр Иркутска. Впервые на сквере Кирова появится каток, фонтан накроется огромной красивой сферой, будет очень зрелищно. Картинка на сквере Кирова и в центре города Иркутска кардинально изменится.

Она добавила, что ледовая инфраструктура начнёт выстраиваться уже с 15 ноября.

Международный туристический бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале!» организован Агентством по туризму Иркутской области, «Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири» и Центром «Мой бизнес» при поддержке правительства региона. В этом году организаторы форума уделили большое внимание развитию в Иркутской области гастрономического туризма как одному из вариантов продвижения региона на российском туристическом рынке. Гостями форума стали федеральные эксперты из Москвы, представляющие ресторанный бизнес Москвы, а также основатели известных ресторанных брендов из Красноярска, Ярославля, Владивостока, Астаны. Они поделились с иркутскими коллегами своим опытом создания высокой кухни из локальных продуктов, которая привлекает в их города путешественников со всей России.