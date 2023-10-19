Лимит по соцвкладам могут повысить до 100 тыс. рублей

Доходность по ним планируется установить на 1 п.п. выше ключевой ставки, сообщил «Известиям» зампред верхней палаты парламента Николай Журавлев.

Максимальный размер депозита для малоимущих хотят повысить до 100 тыс. рублей. Сейчас обсуждается такое изменение в законопроект, рассказал «Известиям» зампред Совфеда Николай Журавлев. Он отметил: доходность по соцвкладам планируется установить на 1 п.п. выше ключевой ставки. Человек сможет открыть только один такой продукт. Переводы для его пополнения между банками и внутри одной кредитной организации при небольших суммах будут бесплатными, чтобы клиент не нес операционные расходы, добавил спикер.

Он поддержал повышение лимита по социальным вкладам до 100 тыс. рублей. Для банков такие расходы не будут существенными, а у людей появится дополнительный стимул копить деньги, подчеркнул Николай Журавлев. По его словам, законопроект могут принять уже осенью этого года.

Документ о вкладах для малоимущих внесли в Госдуму в мае 2023-го. В первом чтении он еще не принят. Законопроект предполагает, что открыть продукт смогут только получатели мер социальной поддержки. Договор будет заключаться на год через сайт «Госуслуги». Затем его можно будет продлить на тот же срок, если человек продолжит получать соцвыплаты. Проценты по депозиту будут начислять ежемесячно, причем доходность должна быть как минимум на 1 п.п. выше уровня ключевой ставки (на дату получения клиентом этой суммы).

Ранее стало известно о том, что средняя ставка по вкладам замерла на уровне 10,18%. Среднее арифметическое максимальных ставок десяти крупнейших банков к концу первой декады октября составило 10,18%. Такие данные опубликовал Банк России по итогам мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. По данным регулятора, в третьей декаде сентября максимальная ставка находилась на таком же уровне – 10,189%. Таким образом, ставка по вкладам не показывает динамики уже почти месяц.

Показатель постоянно рос со второй декады июля текущего года. Последний незначительный прирост ставка по вкладам показала как раз в третьей декаде прошлого месяца, что было связано с решением ЦБ 15 сентября поднять ключевую ставку на 100 б. п, до 13%. Тогда средние максимальные ставки по вкладам выросли на 0,5 п. п.