2,82 млн микрозаймов выдано в сентябре 2023 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2023 года количество микрозаймов составило 2,82 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,5% (в августе 2023 года – 2,95 млн ед.).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в сентябре 2023 года, напротив, немного выросло – на 3,9% (в сентябре 2022 года – 2,71 тыс. ед.).
Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в сентябре 2023 года выдано в:
- Москве (176,0 тыс. ед.),
- Московской обл. (136,4 тыс. ед.),
- Краснодарском крае (108,6 тыс. ед.),
- Свердловской обл. (99,7 тыс. ед.),
- Республике Башкортостан (96,7 тыс. ед.).
По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное сокращение выдачи микрозаймов в сентябре 2023 года в регионах РФ зафиксировано в:
- Красноярском крае (-7,1%),
- Удмуртской Республике (-6,5%),
- Омской обл. (-6,4%),
- Свердловской обл. (-6,1%)
- Москве (-5,9%).
«После пиковых значений весны, в дальнейшем выдача микрозаймов сократилась, стабилизировавшись на уровне 2,8 – 2,9 млн единиц, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – На наш взгляд, это стало следствием действий регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Таким образом, упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой».