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2,82 млн микрозаймов выдано в сентябре 2023 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2023 года количество микрозаймов составило 2,82 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,5% (в августе 2023 года – 2,95 млн ед.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в сентябре 2023 года, напротив, немного выросло – на 3,9% (в сентябре 2022 года – 2,71 тыс. ед.).

Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в сентябре 2023 года выдано в:

  • Москве (176,0 тыс. ед.),
  • Московской обл. (136,4 тыс. ед.),
  • Краснодарском крае (108,6 тыс. ед.),
  • Свердловской обл. (99,7 тыс. ед.),
  • Республике Башкортостан (96,7 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное сокращение выдачи микрозаймов в сентябре 2023 года в регионах РФ зафиксировано в:

  • Красноярском крае (-7,1%),
  • Удмуртской Республике (-6,5%),
  • Омской обл. (-6,4%),
  • Свердловской обл. (-6,1%)
  • Москве (-5,9%).

«После пиковых значений весны, в дальнейшем выдача микрозаймов сократилась, стабилизировавшись на уровне 2,8 – 2,9 млн единиц, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – На наш взгляд, это стало следствием действий регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Таким образом, упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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