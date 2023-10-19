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Аферисты забрали у иркутянина карту, похитили сбережения, а после вернули ее назад

80-летний житель Иркутска стал жертвой аферистов, которые похитили деньги с его карты, взяв ее из рук пострадавшего лично, рассказали в региональной полиции.

Известно, что в начале октября дедушке позвонили с неизвестного номера. Собеседник рассказал пожилому человеку о его племяннике, у которого сломалась машина. Стоимость несуществующего ремонта оценивалась в 20 тысяч рублей.

При этом, как пояснил потерпевший, он не умеет пользоваться банковским приложением. Тогда мошенники отправили к нему женщину, которая забрала банковскую карту и сняла все имеющиеся средства в размере 35 тысяч рублей, а после вернула платежный инструмент назад.  Аферистка попросила пенсионера никому не рассказывать об этом случае.

Позже пенсионер понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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