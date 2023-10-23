Налоговые доходы бюджета вырастут на 25%

С 23,2 трлн рублей в 2023-м до 28,9 трлн рублей в 2026-м. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заключение Счетной палаты на проект казны на 2024–2026 годы.

По итогам 2023 года власти ожидают поступления 23,2 трлн рублей в федеральный бюджет от уплаты налогов. Оценка была увеличена на 11%, или на 2,3 трлн, по сравнению с заложенным в бюджет прогнозом (20,9 трлн). Таким образом, доходы от сборов в 2023-м могут превзойти показатель 2022-го на 5%, который равен 22,1 трлн. Такие цифры приводятся в заключении Счетной палаты (СП) на проект казны на ближайшую трехлетку.

В дальнейшем рост продолжится: в 2024-м налоговые доходы увеличатся сразу на 18% по сравнению с показателем 2023-го и составят 27,4 трлн (+4,2 трлн), следует из документа СП. В 2025-м их объем перевалит уже за 28,4 трлн и в 2026-м достигнет 28,9 трлн. Таким образом, через три года бюджет получит на четверть больше (+24,5%) поступлений от сборов, чем в 2023-м, подсчитали «Известия».

Согласно новому законопроекту о бюджете, доходы в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025-м – 33,5 трлн, в 2026-м – 34,1 трлн. Расходы прогнозируются в размере 36,6 трлн рублей – в 2024 году, 34,4 трлн – в 2025-м, 35,6 трлн – в 2026-м. Таким образом, дефицит составит 1,6 трлн, 0,9 трлн и 1,5 трлн рублей соответственно. При этом, по обновленной оценке, в конце 2023-го поступления ожидаются на уровне 28,7 трлн, траты – 31,7, соответственно, недостача – 3 трлн.

Ранее стало известно о том, что в сентябре нефтегазовые поступления бюджета составили 740 млрд руб. при «базе» 671 млрд руб. Напомним, что базовый уровень – это разложенные по месяцам 8 трлн руб., минимально необходимые бюджету в 2023 году для покрытия расходов за счет нефти и газа (в следующем году вместо такой «суммы отсечения» возвращается примерно соответствующая ей «цена отсечения» – $60 за баррель). Сентябрьские поступления выше августовских на 15%, к сентябрю 2022-го они выросли на 7,5%.