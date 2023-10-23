Отечественные IT-компании займут 90% рынка к 2025 году

К 2025 году на своем рынке нам станет тесно, он физически закончится, и придется развивать экспортную экспансию. Об этом заявляет эксперт.Контроль.

Доли внутреннего рынка в 90% вполне реалистичен в перспективе до 2030 года, считает доцент Департамента менеджмента и инноваций ФГОБУ Финансового Университета при Правительстве Михаил Хачатурян.

«Все разумеется будет зависеть от темпов возрождения отечественной микроэлектронной промышленности, которая сегодня растет с темпом около 4%», – говорит он.

Вместе с тем, выход на другие рынки вполне возможен в ближайшем будущем, подтверждает доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

«Увеличение экспорта вполне вероятно, пусть даже не за счет Европейского рынка. Есть же восточные, азиатские страны и, наконец, африканские рынки. Высокий интерес стран Африки к нашим технологиям и софту отмечает и сервис Google Trends», – говорит Тимофеев.

Эксперты согласны, что выйти на зарубежный рынок будет непросто, но тем не менее, у российских игроков в ближайшие годы будет шанс встать в один ряд с условными Huawei и Lenovo.

«И, наверное, правильнее будет выходить кооперациями, комплексной дистрибуцией нашего ИТ-ландшафта. Если мы сформируем экспортного дистрибьютера, который обеспечит в дружественных странных продвижение продаж и поддержку нашего экспорта, то сможем конкурировать с другими игроками рынка за рубежом», – рассуждает эксперт Йодковский.

Он обратил внимание, что в 2023 году доля отечественных IT-технологий в России впервые превысила зарубежные: так, с 2022 года доля российских средств для корпоративных видеоконференций (ВКС) выросла с 34 до 60%, а зарубежных снизилась – с 66% до 40%.