Объем долгосрочных вкладов достиг 10-летнего минимума

Сейчас это чуть более 3%, или 1,12 трлн рублей против 9% в 2014-м, сообщили «Известиям» в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

К началу нынешнего года доля вкладов физических лиц сроком от трех и более лет снизилась до 3,1% от общего объема депозитов населения, рассказали в АСВ. По итогам восьми месяцев (последние сведения) этот показатель остается почти неизменным: на начало сентября – 3,2%, уточнили там.

Такой уровень стал минимальным за последние 10 лет, следует из данных АСВ. До этого в период с 2014-го (9%) наиболее низкий показатель в 4,5% был отмечен в 2016-м. В 2022-м объем долгосрочных депозитов россиян составлял 5%.

В абсолютных значениях портфель банковских вкладов свыше трех лет в этом году сократился до 1,12 трлн рублей, что сопоставимо с показателем 2017-го. В 2014-м он был 1,5 трлн. Максимальный объем таких сбережений достигал 1,82 трлн в 2021 году, уточнили в агентстве. К началу прошлого года показатель равнялся 1,72 трлн рублей.

В крупнейших банках «Известиям» подтвердили падение спроса на долгосрочные вклады. Снижение их объема отмечается на протяжении последних полутора лет по всему рынку, сообщила директор по развитию розничного бизнеса «Синары» Анна Волкова. По ее словам, доля рублевых депозитов на три года и больше в банке сейчас составляет примерно 2,5%. За последние пять лет – это самое значительное падение интереса к подобным продуктам.

Ранее ЦБ опубликовал статистические данные по банковскому сектору на 1 октября. Согласно им, прирост средств населения в банках ускорился до 1% с 0,8% в августе. В сентябре объем средств граждан на счетах второй месяц подряд показывал сокращение, тогда как на срочных вкладах рос (с начала года до августа росли оба показателя).

По итогам сентября на счетах физлиц было аккумулировано 15,05 трлн руб. (сокращение за два месяца 790 млрд руб.), в то время как на вкладах объем средств к 1 октября составил 25,87 трлн руб. против 24,06 трлн руб. на 1 августа 2023 года. Как следует из комментария ЦБ, в сентябре продолжился переток средств с текущих счетов (минус 471 млрд руб., минус 3,4%) на срочные вклады (плюс 959 млрд руб., плюс 4,3%).