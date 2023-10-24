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Банк «Приморье» открыл новый офис в Москве

Банк «Приморье» сообщил об открытии еще одного офиса в Москве по адресу: Новинский бульвар, 12  (700 м от станции метро Смоленская).

– Благодаря нашим клиентам  – растет наша сеть. А это значит, что услуги Банка «Приморье» востребованы Банк предлагает клиентам – одни из лучших курсов на валюто-обменные операции (10 видов валют всегда в наличии), прямые переводы в Китай без комиссии, кредитные карты, индивидуальный подход в кредитовании, в том числе ипотеку по гос.программам,  накопительные вклады  в рублях, юанях, долларах и евро, инвестиционные инструменты, – говорится в сообщении банка..

Офисы банка в Москве:

• Усачева 35, стр. 1 (ст. метро Спортивная)

• Земляной вал, 7 (ст. метро Курская)

• Новинский бульвар, 12 (ст. метро Смоленская)

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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