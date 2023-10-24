Альфа-Банк повысил ставки по вкладам до 13,5%

Альфа-Банк повысил ставки по вкладам на наиболее популярные сроки.

– Ставка при выборе вклада на год составит 13% и 13,25% для клиентов Альфа-Премиум. Ставка по вкладам сроком на полгода составит 12,5% и 12,6% для клиентов Альфа-Премиум, а на четыре месяца — 12,2% и 12,3% соответственно, – говорится в сообщении банка.

Кроме того, при выборе вклада на три года для клиентов действует максимальная ставка 13,5%.