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Дальневосточный банк снова повысил ставки по вкладам

Дальневосточный банк снова повысил ставки по самым популярным вкладам. Продукты банка с повышенной доходностью, «Новые возможности» и «Новые возможности онлайн», достигли 11,6% годовых при размещении средств на 186 дней и ежемесячной выплате процентов.

Минимальная сумма вклада составляет 50 000 рублей. Открыть вклад «Новые возможности» можно в офисах Дальневосточного банка, а «Новые возможности онлайн» - за пару кликов в вашем смартфоне с помощью мобильного приложения «ДВ банк».

Вклад «Новые возможности» или «Новые возможности онлайн» можно открыть при соблюдении одного из условий:

  • отсутствие у Клиента в Дальневосточном банке в течение предыдущих 90 календарных дней действующих вкладных счетов, текущих счетов и счетов «До востребования»;
  • поступление денежных средств на счета Клиента в Дальневосточном банке в течение предыдущих 90 календарных дней до даты открытия вклада на сумму не менее 50 000 руб. (за исключением переводов между собственными счетами Клиента в Банке).

Подробную информацию вы можете узнать на сайте Дальневосточного банка https://www.dvbank.ru в разделе «Вклады», в офисах банка или по телефону Единого контактного центра 8-800-555-22-05 (звонок по России бесплатный).

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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