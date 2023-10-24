ПСБ: женщины предпочитают консервативный подход к инвестициям

Женщины-инвесторы в большинстве своем придерживаются консервативной стратегии, где основой совокупного «женского портфеля», как правило, становятся облигации и акции. Об этом сказала Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, на инвест-бранче "Стратегия инвестирования в условиях ужесточения ДКП", организованном банком.



В ходе дискуссии участники рассмотрели возможности инвестиционных инструментов, калибровку портфеля в текущей ситуации и извлечение максимальной выгоды из него, а также целесообразность перехода в облигации, какие акции сохраняют потенциал для роста, стоит ли сейчас заходить на фондовый рынок, если есть более консервативные, но уже не менее доходные финансовые инструменты, стоит ли приобретать квазивалютные инструменты и пр. Кроме того, участники оценили альтернативные инструменты инвестирования как способ обезопасить портфель, баланс между сбережениями и вложениями, как выбрать максимально безопасную стратегию на долгий срок, а также обсудили специфику женских инвестиционных задач.



"Женский подход к инвестированию является по большей части консервативным, что подразумевает скорее сохранение капитала и долгосрочное планирование, поэтому долгосрочные инвестиции могут стать для женской части населения приоритетным решением для обеспечения финансовой стабильности. Исследования показывают, что женщины получают большую доходность за счет меньшего риска, реже совершают маржинальные сделки и чаще инвестируют в консервативные активы. С другой стороны, излишняя осторожность и инвестиционные мифы, преобладающие в обществе, приводят к тому, что они могут упускать реальные возможности для выхода на более высокий доход, в связи с чем актуальность запуска образовательных программ, нацеленных на финансовую и инвестиционную грамотность населения, продолжает расти", - отметила Вера Подгузова.



В инвест-бранче приняли участие представители Совета Федерации, Государственной Думы, Евразийского женского форума, аналитического центра НАФИ, инвесторы, независимые инвестиционные эксперты и советники.