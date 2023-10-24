Реалист Банк повышает ставки по вкладам

C 18 октября 2023 года ставки по вкладам для физических лиц в Реалист Банке повысились.

Ставка по вкладу «Пополняемый» выросла до 11% годовых при размещении на 370 дней. Минимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей. Без возможности досрочного или частичного снятия средств, но с пополнением в течение 90 дней. Проценты начисляются ежемесячно.

Также выросла максимальная ставка по вкладу «Надёжный» - теперь она составит 13% годовых при сроке размещения на 1095 дней. Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. Без возможности снятия или пополнения. Проценты начисляются в конце срока.

По вкладу «Универсальный», с плавающей доходностью в течение срока размещения. Начисление процентов в каждом процентном периоде производится по фиксированной ставке, максимальная ставка достигла 12,5% годовых за период с 1 по 181 день. Минимальная ставка вклада — 8% годовых за период с 735 по 1095 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно. Открыть вклад можно от 50 тысяч рублей. Без возможности снятия или пополнения. Досрочное расторжение вклада производится на льготных условиях.

Подробнее с тарифами и условиями вкладов можно ознакомиться на сайте.