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Доступны переводы в Системе быстрых платежей с кредитных карт Банка Уралсиб

Розничным клиентам – пользователям кредитных карт «120 дней на максимум», «С кешбэком», «Премиальная кредитная карта» Банка Уралсиб стали доступны исходящие переводы физическим лицам (С2С) в Системе быстрых платежей (СБП).

Услугой можно воспользоваться в онлайн-банке для физлиц Банка Уралсиб:

  • В разделе «Платежи» выберите «По номеру телефона»;
  • Выберите счет кредитной карты для списания средств  и укажите получателя платежа.

Подробную информацию о карточных продуктах Банка Уралсиб и условиях их обслуживания можно получить в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Операционный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:LdtCKhE2u

/ Сибирское Информационное Агентство /
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