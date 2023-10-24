Доступны переводы в Системе быстрых платежей с кредитных карт Банка Уралсиб

Розничным клиентам – пользователям кредитных карт «120 дней на максимум», «С кешбэком», «Премиальная кредитная карта» Банка Уралсиб стали доступны исходящие переводы физическим лицам (С2С) в Системе быстрых платежей (СБП).

Услугой можно воспользоваться в онлайн-банке для физлиц Банка Уралсиб:

В разделе «Платежи» выберите «По номеру телефона»;

Выберите счет кредитной карты для списания средств и укажите получателя платежа.

Подробную информацию о карточных продуктах Банка Уралсиб и условиях их обслуживания можно получить в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».