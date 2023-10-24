Банк «Открытие» повысил ставку по депозитам для малого и среднего бизнеса до 12%

Банк «Открытие» (входит в группу ВТБ) вновь повысил ставки по депозитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь максимальная доходность по депозитам в рублях составит 12% годовых. За два месяца после предыдущих повышений ставок в августе-сентябре 2023 года объем привлеченных средств составил 162 млрд рублей – на 9,5% больше, чем годом ранее.

Повышенная ставка по депозиту «Классика» на сумму от 50 тысяч рублей сроком от 61 дня составит до 12% годовых. Максимальная ставка по депозиту «Комфорт» с возможностью досрочного снятия средств увеличена до 11,88% годовых. Начисление процентов на неснижаемый остаток по расчетному счету на срок от 1 до 180 дней выросло до 11,71% годовых.

Максимальные ставки доступны при оформлении депозитов через онлайн-банк «Бизнес-портал».

«Клиенты стараются зафиксировать повышенную ставку, размещая свободную ликвидность в рублях во время цикла повышения ключевой ставки, который начался летом 2023 года, — отметила Светлана Сырцова, руководитель блока МСБ банка «Открытие». — Рост ставок по депозитам для бизнеса привел к увеличению портфеля привлеченных средств почти на 10% и притоку новых вкладчиков».

Более подробно с условиями всех депозитных продуктов для МСБ можно ознакомиться на сайте банка.