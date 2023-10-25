Рубль крепчает, экспортеры под ударом

На валютном рынке рубль продолжает укрепляться. В среду на Мосбирже он в очередной раз обновил локальный максимум: доллар опустился к 93,4 руб., евро — к 98,9 руб., юань – к 12,74.



– Факторами в пользу укрепления нацвалюты выступают высокие цены на нефть, регуляторные меры по продаже валютной выручки, а также сказывается жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, – отмечают в своём обзоре аналитики БКС Мир инвестиций.

Они добавляют, что 27 октября Банк России проведет очередное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке. Наиболее вероятный сценарий – дальнейший подъем, что окажет поддержку рублю.



Сильная нацвалюта выступила сдерживающим фактором для роста индекса МосБиржи, отстающую динамику показали металлурги, нефтяники.