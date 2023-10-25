Число предприятий Приангарья, участвующих в нацпроекте «Производительность труда», выросло до 60

Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области и Региональный центр компетенций (оператор реализации нацпроекта в Приангарье) подписали 5 новых соглашений о присоединении к национальному проекту «Производительность труда». В число его участников вошли Восточно-Сибирское речное пароходство, Тимлюйский шиферный завод, «Усольский свинокомплекс», ООО «Лабора» и ООО «Инсайт-сервис». Теперь общее количество участвующих в нацпроекте предприятий выросло до 60.

«Согласно регламентам федерального Минэка, Иркутская область может обучить сотрудников и оптимизировать работу в общем на 84 предприятиях. Национальный проект будет действовать в стране до 2025 года. Таким образом, остается всего год с небольшим и всего 24 вакантных места для тех, кто хочет оптимизировать производственные процессы и в конечном итоге увеличить прибыль с помощью господдержки. Компании, желающие вступить в нацпроект, должны поскорее обратиться в РЦК», — подчёркивает министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун.

Наталья Гершун. Фото А. Федорова

Восточно-Сибирское речное пароходство — крупнейшее судоходное предприятие Иркутской области, основанное в 1885 году. Ежегодно пассажирскими судами ВСРП перевозится порядка 600 тысяч человек, грузовыми судами – около 2 миллионов тонн грузов. У предприятия имеются семь верфей, несколько десятков портов на Байкале и реках в Иркутской области. В настоящий момент проходят модернизацию 10 судов. А на верфи в Солнечном строятся 3 современных катера для пассажирских перевозок по Байкалу.

Тимлюйский шиферный завод — крупнейший производитель шифера в зауральской части России, осуществляющие поставки на рынки по всей стране. Первые листы тимлюйского шифера сошли с конвейера в 1958 году. Изготовленный из природного волокна хризотила, цемента и воды, тимлюйский шифер экологичен и прост в монтаже. Завод выпускает волнистый шифер и плоский шифер: волнистый шифер используется для крыш домов и строений, плоский шифер — для обшивки зданий, как комплектующий навесных вентилируемых фасадов. Вся продукция предприятия может эксплуатироваться в жёстких климатических условиях.

Усольский свинокомплекс начал свою работу в 1978 году. Сейчас на долю предприятия приходится более 80% свинины, произведенной во всей Иркутской области. Ежедневно здесь производится более 80 тонн мясной продукции, колбасных изделий и полуфабрикатов. Ассортимент насчитывает свыше 190 наименований, а собственная сеть фирменных магазинов — более 50 торговых точек. Заявленные инвестиции в развитие производства на ближайшие 5 лет составляют 9 миллиардов рублей.

ООО «Лабора» занимается поставками медицинского оборудования с 2014 года. Компания является интегратором полного комплекса товаров, работ и услуг для клинико-диагностических, микробиологических, патоморфологических и ПЦР-лабораторий, снабжая оборудованием, реагентами, расходными материалами и IT-решениями медицинские организации на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

ООО «Инсайт-сервис» специализируется на ремонте сложного высокотехнологичного медицинского оборудования — магнитно-резонансных томографов, аппаратов для УЗИ, оборудования для гастроскопии и т.д.

Согласно рейтингу участников проекта за 2022 год, который формирует Минэкономразвития РФ, Иркутская область входит в группу лидеров. Основная задача нацпроекта – обеспечить к 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год.

Стать участником нацпроекта имеет возможность любое предприятие с выручкой от 400 миллионов рублей в год, относящееся к несырьевым отраслям — сельскому хозяйству и пищевой промышленности, транспорту, строительству, торговле, обрабатывающим производствам. Цикл участия занимает не менее полугода: обучение команды, выявление проблем, анализ и формирование плана их устранения с помощью механик бережливого производства. Для предприятий участие в нацпроекте является бесплатным.

Следить за событиями нацпроекта и новостями предприятий, которые в нём участвуют, вы можете в телеграм-канале РЦК либо в сообществах в ВК и ОК.