«Цифра банк» повышает ставки по вкладам Private Banking до 10%

«Цифра банк»* с 24 октября 2023 года повышает процентные ставки по трем вкладам в российских рублях для клиентов пакета услуг Private Banking.

По вкладу «Исключительный-Прайвет» максимальная процентная ставка повышена с 8,00% до 9,00% годовых, по вкладу «Эксклюзивный-Прайвет» - с 9,00% до 10,00%, по вкладу «Специальный-Прайвет» - с 7,50% до 8,00%.

С более подробной информацией по тарифам можно ознакомиться на сайте банка по ссылкам:

* «Цифра банк» - коммерческое наименование ООО «ФФИН Банк» (Банк «Фридом Финанс»)