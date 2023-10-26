Банки повышают ставки по вкладам в ожидании роста ключевой

Изменения заметили в 17 из топ-50 кредитных организаций, выяснили «Известия».

За прошлую неделю 16 банков из топ-50 повысили ставки по своим постоянным предложениям для массового сегмента, сообщил «Известиям» представитель портала «Финуслуги». Из них пять входит в топ-10 крупнейших кредитных организаций – речь идет о «Сбере», Газпромбанке, «Альфе», банке «Открытие» и РСХБ.

Также улучшил условия банк «Санкт-Петербург», но не по постоянным вкладам, а по специальным и сезонным предложениям, сообщили в пресс-службе организации. С 20 октября ставки выросли по продуктам «Осень» и «Пенсионный особый». Таким образом, за неделю условия улучшились в 17 кредитных организациях.

– Клиенты стараются зафиксировать повышенную ставку, размещая свободную ликвидность в рублях во время цикла повышения ключевой, который начался летом 2023 года, – уточнила руководитель блока МСБ банка «Открытие» Светлана Сырцова.

Ранее стало известно, что среднее арифметическое максимальных ставок десяти крупнейших банков к концу первой декады октября составило 10,18%. Такие данные опубликовал Банк России по итогам мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. По данным регулятора, в третьей декаде сентября максимальная ставка находилась на таком же уровне – 10,189%. Таким образом, ставка по вкладам не показывает динамики уже почти месяц.

Показатель постоянно рос со второй декады июля текущего года. Последний незначительный прирост ставка по вкладам показала как раз в третьей декаде прошлого месяца, что было связано с решением ЦБ 15 сентября поднять ключевую ставку на 100 б. п, до 13%. Тогда средние максимальные ставки по вкладам выросли на 0,5 п. п.