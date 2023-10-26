Рубль может укрепиться до 90

На валютном рынке по итогам среды пара USD/RUB просела на 0,1%, до 93,33 руб., пара EUR/RUB потеряла 0,1%, юань опустился на 0,2%, до 12,71 руб. По мнению экспертов, российская валюта может укрепиться до 90 руб за доллар.

– Замедление укрепления рубля вызвано достижением в основных валютных парах области поддержки. Нельзя исключать даже небольшой технический отскок доллара, евро, юаня, но в ближайшие дни за рубль еще сыграют налоги и ЦБ. Риск падения USD на 90 – высокий, – считают эксперт БКС Мир инвестиций.

По прогнозам Сбера, российская валюта должна к концу года вернуться в диапазон 90-95 рублей за доллар и держаться в этом коридоре в следующем году.