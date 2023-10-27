Сбер улучшил условия по вкладам

Депозиты в Сбере стали ещё удобнее. Для вкладов линейки СберВклад, «Лучший %» и «Первый Максимум» вводится новый срок — 9 месяцев.

В результате максимальная ставка с капитализацией при наличии подписки СберПрайм+ на 9 месяцев по СберВкладам для массовых клиентов составит 11,1% годовых, для владельцев пакета СберПремьер — 11,21% годовых, для владельцев пакета СберПервый — 11,48% годовых.

Для премиальных клиентов по вкладу «Первый Максимум» — Банк ввёл новый срок

Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Этой осенью Сбер уже несколько раз улучшал условия по вкладам, повышая ставки по депозитам. Теперь новое изменение — мы ввели новый срок для популярных у наших клиентов вкладов. Большая вариативность сроков вкладов в Сбере позволит людям планировать свои финансы в зависимости от жизненных ситуаций».