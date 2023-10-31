Региональный Фонд развития промышленности профинансирует создание лакокрасочного производства

Цех по выпуску водно-дисперсионных красок и грунтов появится в Иркутске благодаря господдержке. Наблюдательный совет областного Фонда развития промышленности одобрил заявку компании «Со-единение» на получение целевого финансирования. Средства льготного займа предприятие планирует направить на приобретение необходимого оборудования. После его установки компания начнёт выпускать акриловые грунты и краски.

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«Эксперты Фонда проанализировали спрос на данную продукцию. Согласно их прогнозу, он увеличится на 12,5 % за следующие пять лет. После ухода с российского рынка крупных зарубежных производителей открылись большие перспективы в данном сегменте, и Правительство области поддерживает данный проект, решающий задачи импортозамещения как приоритетного направления отечественной промышленной политики», — говорит заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

Наблюдательный совет Фонда одобрил компании «Со-единение» льготный заём в размере 5,5 миллионов рублей. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 11,5 миллиона. Заёмщик направит средства господдержки на приобретение промышленных линий для производства шпаклёвок, грунтовок, красок, пропиток, эмалей и жидких резин, а также упаковки для них. Заём будет предоставлен на 5 лет; первые 3 года процентная ставка составит 1%, в последние 2 года — 3% годовых.

«Увеличение ключевой ставки Центробанком влияет не только на рынок розничного кредитования; ставки по кредитам юрлицам тоже растут. В этой ситуации государственная финансовая поддержка в лице Фонда развития промышленности приобретает ещё большую актуальность, превращаясь на текущий момент в один из самых доступных способов финансирования новых проектов и технического перевооружения существующих производств», — подчёркивает директор РФП Иркутской области Яна Шевченко.

За 5 лет пользования займом предприятие выпустит свыше 2,2 миллиона килограммов готовой продукции. Налоговые отчисления от проекта в бюджеты всех уровней превысят объём займа более чем в 7 раз. В первые 2 года его реализации будут созданы 19 новых рабочих мест.

Актуальные новости о других проектах и производствах, поддержанных региональным ФРП, а также информацию о программах льготного финансирования вы найдёте в телеграм-канале и ВК-аккаунте Фонда развития промышленности Иркутской области.