В Альфа-Банке можно оформить кредит под залог недвижимости за 15 минут

Альфа-Банк первым среди банков запустил возможность оформления кредита под залог недвижимости всего за 15 минут — и получить деньги прямо в день обращения.

– Это стало возможным благодаря использованию скоринговых моделей и интеграции с технологическими сервисами партнеров. Клиенту достаточно ввести только адрес, а умные модели мгновенно оценят все данные по недвижимости, которую клиент планирует использовать в качестве залога, – говорится в сообщении банка.

Больше не нужно собирать выписки ЕГРН и другие документы — через 15 минут приходит решение по заявке с учетом стоимости и проверки залога. Для оформления нужен лишь паспорт. Клиент может получить всю сумму кредита уже в день подписания документов (до завершения регистрации залога в Росреестре).

Заявку на кредит можно оформить онлайн.