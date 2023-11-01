Новости

В Альфа-Банке можно оформить кредит под залог недвижимости за 15 минут

Альфа-Банк первым среди банков запустил возможность оформления кредита под залог недвижимости всего за 15 минут — и получить деньги прямо в день обращения.

– Это стало возможным благодаря использованию скоринговых моделей и интеграции с технологическими сервисами партнеров. Клиенту достаточно ввести только адрес, а умные модели мгновенно оценят все данные по недвижимости, которую клиент планирует использовать в качестве залога, – говорится в сообщении банка.

Больше не нужно собирать выписки ЕГРН и другие документы — через 15 минут приходит решение по заявке с учетом стоимости и проверки залога. Для оформления нужен лишь паспорт. Клиент может получить всю сумму кредита уже в день подписания документов (до завершения регистрации залога в Росреестре).

Заявку на кредит можно оформить онлайн.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:LdtCKJhZ1

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

#БРИФ #BRIF Байкальский риск-форум
«Надо не запрещать пластик, а создавать инфраструктуру по сбору отходов»
«Не надо хоронить ESG-повестку в России». Денис Дерюшкин – о зелёных технологиях и спросе на традиционные энергоресурсы
Семь лет в партнёрстве с БРИФом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес