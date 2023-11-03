Вышла в свет Газета Дело за ноябрь 2023 года

Номер получился очень насыщенным материалами о различных бизнес-событиях Иркутской области. Международный Байкальский риск-форум, туристический форум «Время отдыхать на Байкале!», бизнес-интенсив «Новый босс» – журналисты издания постарались максимально рассказать обо всех темах, которые обсуждались на мероприятиях, а также передать их атмосферу. Кроме этого в ноябрьском выпуске – статьи о людях и компаниях, работающих в сфере медицинских услуг, строительном бизнесе, на рынке лизинга и других отраслях экономики региона.

Искусство управлять здоровьем. 10 цитат Юлии Резниковой, Dr.White*, о том, как жить долго и качественно Удобные кресла, приятный интерьер, ароматный чай – совсем не так представляешь себе процедурный кабинет. Однако кредо новой медицинской студии Dr.White в Иркутске – бороться со стереотипами во всем: в визуальных решениях, в концепции, в подходе к медицине. Пациентов здесь называют гостями, лечат не симптомы, а причины, помогают каждому снять «кандалы» болезней и задышать полной грудью. Юлия Резникова, опытный врач антивозрастной медицины, основатель и идейный вдохновитель Dr.White, рассказала Газете Дело о своем проекте.

«Цифра» – это уже реальность. Как Эн+ внедряет искусственный интеллект для обслуживания клиентов Слово «цифровизация» многим уже набило оскомину, однако, как говорит директор «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+) Андрей Харитонов, для компаний это не дань моде, а реальность. «Все бизнесы сегодня – немного IT, чем бы они ни занимались», – считает он. Более 100 тысяч звонков обработал за три месяца в контакт-центре компании искусственный интеллект. «Железная леди», как называют робота-консультанта сотрудники, работает с июля, но уже существенно разгрузила людей. О перспективах ИИ и важности других цифровых сервисов Андрей Харитонов рассказал Газете Дело.

На частоте 528 Гц. Как в Иркутске отметили день рождения бутик-оптики Ocularia Иркутские ценители и поклонники эксклюзивных моделей очков мировых брендов отметили в октябре первый день рождения бутик-оптики Ocularia. На празднике гостей ждали не только подарки и скидки на весь ассортимент, но и совершенно удивительный сюрприз – презентация топового европейского оптического бренда Eigengrau, которую провела его основательница Россана Подлесецкая, специально прилетевшая для этого в Иркутск из Берлина. Каждый гость мог пообщаться с Россаной, получить от неё автограф и рекомендации по подбору очков Eigengrau. Как это было и почему событие прошло под знаком 528 Гц – в нашем репортаже.

В этом году международный Байкальский риск-форум прошёл в седьмой раз. Сбер все эти годы является его стратегическим партнёром. Эксперты Сбера активно участвуют в работе всех секций форума, делятся своим опытом и получают новый от других партнёров мероприятия. «Для нас это важно, потому что всё, что связано с рисками и ESG-повесткой – это приоритетные направления нашей работы. Кроме этого, на площадке БРИФа обсуждается большой спектр вопросов, связанных с экономикой Иркутской области», – пояснил Газете Дело председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

Как управлять репутацией без риска? Информационный пузырь, фейки, репутационные риски и кризисы. С появлением интернета, развитием соцсетей и других каналов распространения информации эти понятия прочно вошли в нашу жизнь. Какие смыслы стоят за ними? Какие вызовы современности они обозначают и как этими вызовами управлять? «Не надо увлекаться искусственным интеллектом». Андрей Дмитриев, SberCIB, – о цифровой трансформации «Искусственный интеллект может решить любую задачу – пока это миф», «Надо вдумчиво и поэтапно внедрять новые технологии в жизни» – такие мнения озвучил на БРИФ'23 управляющий директор подразделения цифровой трансформации SberCIB Андрей Дмитриев. «Фокус на коллаборации». Как прошел бизнес-интенсив «Новый босс» в Иркутске Коллаборация – один из главных антикризисных трендов, убеждена руководитель проекта «Новый босс» Олеся Семенова. Организованный при ее участии бизнес-интенсив второй раз прошел в Иркутске 10 октября. Событие объединило 27 спикеров – в том числе федеральных – и более 300 участников. В следующий раз предприниматели соберутся в феврале. О фишках «Нового босса» и метаморфозах участников Газета Дело побеседовала с Олесей Семеновой.

Роман Буркало: «Если зарабатываю я, зарабатывают все» «Иркутские песни о главном», клип Трофима «Народ», документальные фильмы «Траектория Лосева» и «Горячее сердце Иркутска» с Андреем Мерзликиным в главной роли, перекрытие бульвара Гагарина ради съемок рекламы йогурта с Михаилом Пореченковым – все это об известном продюсере Романе Буркало. Когда-то он начинал с видеомонтажа свадебных видео. Сегодня его компания Burkalo Production входит в десятку лучших видеопроизводственных компаний среди регионов страны. Историей своего бизнеса Роман поделился на бизнес-интенсиве «Новый Босс».

«Нужно стремиться быть лучшими». Предприниматель Александр Горин – о мечте, команде и «концепции ежа» Свой первый вездеход Александр Горин собрал вместе с друзьями в гараже еще в 2015 году. Потом еще один, и еще, и еще. Техника пользовалась спросом – ее покупали. В итоге в 2016 году Александр с единомышленниками открыл Иркутский завод гусеничной техники, который сегодня выпускает 150 машин в год, обеспечивает рабочими местами 340 человек и дает выручку более миллиарда рублей. В этом году начались поставки вездеходов за рубеж. Как утверждает директор завода, главное в успешном бизнесе – идти за своей мечтой и всегда стремиться быть лучше.

От спецпроекта до ивента. Как Собака.ru помогает нестандартно информировать клиентов Как рассказать о продукте или услуге нестандартно, креативно и ненавязчиво, знают в журнале Собака.ru. Участие в спецпроектах популярного в бизнес-среде глянца – престижно, но и довольно дорого. Впрочем, как утверждает издатель, генеральный директор журнала в Иркутске Анастасия Скиба, вложения себя оправдывают: размещение в Собаке дает хороший выхлоп. О новых проектах Анастасия рассказала на бизнес-интенсиве «Новый босс». Финпланирование для бизнеса. Юлия Сагдеева о том, как держать компанию в финансовом ресурсе Компания Юлии Сагдеевой «Бюро кадастровых инженеров» пережила три кризиса. Два последних – без долгов и кредитов. По словам предпринимательницы, это стало возможным благодаря финансовому планированию, которое она освоила в первый кризис. Сегодня Юлия – бизнес-леди, практикующий инвестор, финансовый консультант от международной академии по финансовому планированию. На бизнес-интенсиве «Новый босс» она поделилась основными принципами финансового инструмента.

Мамы в деле. Центр «Мой бизнес» подвел итоги конкурса «Мама – предприниматель» ижнее белье для мужчин, кексы по оригинальным рецептам, онлайн-обучение игре на фортепиано, текстиль для интерьера, сыродавленное масло – около сотни идей для бизнеса предложили жительницы Иркутской области в рамках конкурса «Мама – предприниматель*. 35 женщин были выбраны для прохождения обучения. Финалом образовательной программы стала защита бизнес-проектов. Победительница регионального этапа теперь сможет побороться за 1 млн рублей на федеральном уровне.

Дороги, дети и еда. Какие туристические проекты актуальны для Иркутской области На туристическом форуме «Время отдыхать на Байкале!», который на прошлой неделе прошёл в Иркутске под эгидой ТПП Восточной Сибири, несколько программных заявлений, касающихся туристической отрасли региона, сделал первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников. В частности, он отметил, что в 2025 году завершится подготовка инфраструктуры в ОЭЗ «Ворота Байкала», а в 2026 году будет построена асфальтированная дорога на острове Ольхон – от паромной переправы до посёлка Хужир. Кроме этого, правительство региона активно участвует в реализации других крупных турпроектах, которые придадут туризму на Байкале новые смыслы. Более подробно о том, что сейчас актуально на региональном рынке туруслуг – в нашем материале. Константин Зимин: МТС может помочь привлечь новых туристов в регион «МТС близка тема туризма. У компании есть сервис МТС Travel, который помогает бронировать отели. Недавно мы запустили онлайн-путеводитель МТС Travel Гид для приезжающих в регион гостей, которые получают смс-сообщение. В нём есть ссылка на гостевую страничку, где люди могут узнать о нашем городе, о регионе, о достопримечательностях, где можно отдохнуть, какие места обязательно посетить, что попробовать», – рассказал на форуме «Время отдыхать на Байкале» директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.