Вышла в свет Газета Дело за ноябрь 2023 года

Номер получился очень насыщенным материалами о различных бизнес-событиях Иркутской области. Международный Байкальский риск-форум, туристический форум «Время отдыхать на Байкале!», бизнес-интенсив «Новый босс» – журналисты издания постарались максимально рассказать обо всех темах, которые обсуждались на мероприятиях, а также передать их атмосферу. Кроме этого в ноябрьском выпуске – статьи о людях и компаниях, работающих в сфере медицинских услуг, строительном бизнесе, на рынке лизинга и других отраслях экономики региона.
Искусство управлять здоровьем. 10 цитат Юлии Резниковой, Dr.White*, о том, как жить долго и качественно
Удобные кресла, приятный интерьер, ароматный чай – совсем не так представляешь себе процедурный кабинет. Однако кредо новой медицинской студии Dr.White в Иркутске – бороться со стереотипами во всем: в визуальных решениях, в концепции, в подходе к медицине. Пациентов здесь называют гостями, лечат не симптомы, а причины, помогают каждому снять «кандалы» болезней и задышать полной грудью. Юлия Резникова, опытный врач антивозрастной медицины, основатель и идейный вдохновитель Dr.White, рассказала Газете Дело о своем проекте.
«Цифра» – это уже реальность. Как Эн+ внедряет искусственный интеллект для обслуживания клиентов
Слово «цифровизация» многим уже набило оскомину, однако, как говорит директор «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+) Андрей Харитонов, для компаний это не дань моде, а реальность. «Все бизнесы сегодня – немного IT, чем бы они ни занимались», – считает он. Более 100 тысяч звонков обработал за три месяца в контакт-центре компании искусственный интеллект. «Железная леди», как называют робота-консультанта сотрудники, работает с июля, но уже существенно разгрузила людей. О перспективах ИИ и важности других цифровых сервисов Андрей Харитонов рассказал Газете Дело.
На частоте 528 Гц. Как в Иркутске отметили день рождения бутик-оптики Ocularia
Иркутские ценители и поклонники эксклюзивных моделей очков мировых брендов отметили в октябре первый день рождения бутик-оптики Ocularia. На празднике гостей ждали не только подарки и скидки на весь ассортимент, но и совершенно удивительный сюрприз – презентация топового европейского оптического бренда Eigengrau, которую провела его основательница Россана Подлесецкая, специально прилетевшая для этого в Иркутск из Берлина. Каждый гость мог пообщаться с Россаной, получить от неё автограф и рекомендации по подбору очков Eigengrau. Как это было и почему событие прошло под знаком 528 Гц – в нашем репортаже.
«Бизнес – это командная игра». Как ГК "Подрядчик" прошла путь от стартапа до федерального игрока
Алексей Чудаков, учредитель ГК «Подрядчик», одного из ведущих производителей быстровозводимых модульных зданий, считает, что любая компания сродни футбольной команде – у каждого игрока свои компетенции и свои задачи. Но от того, насколько слаженно они действуют, зависит, удастся ли выиграть всем. Задача капитана – подобрать, расставить и замотивировать людей. Если все сделать правильно, то за 15 лет маленький бизнес на троих может вырасти в предприятие на 1000 сотрудников с проектами по всей России и амбициями выйти на новые высококонкурентные рынки.
«Растем быстрее рынка». Как развивается лизинг в Байкальском регионе
80% рынка лизинга в Байкальском регионе формирует малый бизнес. Предпринимателям по душе преимущества этой формы финансирования: лизинг дает возможность экономить на налогах и не требует дополнительного обеспечения. По словам Анатолия Митронина, директора Байкальского регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг», в этом году рынок лизинга активно растет. О трендах, перспективах и самых интересных сделках – в нашем интервью.
Александра Макарова возглавила объединенный бизнес ВТБ и «Открытия» в Иркутской области
Она будет отвечать за их дальнейшую интеграцию, развитие бизнеса под брендом ВТБ, укрепление его позиций на рынке банковских услуг региона, а также качества и доступности банковского сервиса для клиентов всех сегментов.
«Мне нравится внедрять что-то новое», – Алексей Жданов, «Водолов», о том, как компания занялась не только водой, но и снегом
Скоро на улицах Иркутска развернется борьба коммунальных служб со снегом и льдом. А в социальных сетях – борьба общественности с «химией» на дорогах. На самом деле, вопреки устоявшимся стереотипам, современные смеси не только эффективнее, но и безопаснее обычной технической соли, поясняет генеральный директор компании «Водолов» Алексей Жданов. Как этого добиваются производители? Почему дорогой реагент в итоге может оказаться более экономичным решением? Ответы на эти и другие вопросы – в нашем материале.
Умный мониторинг бетона. Инновационные технологии, готовые к практическому использованию
Первая Урало-Сибирская конференция «PRO.Бетон» прошла 20 октября в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге. Конференция стала площадкой для представления и обсуждения передовых технологий в строительной отрасли. Особый интерес вызвала тема умного мониторинга бетона, о которой рассказали в своих выступлениях два спикера – руководители компаний «СмартКонТех» и «Pro Бетон». На практических примерах они показали преимущества и актуальность данного подхода к строительству.
«Это трудный, но правильный путь». Эксперты – о реновации здания Востсибугля
В августе в Иркутске объявили о реновации здания Востсибугля на Тихвинской площади. Собственник, Эн+, решил сохранить его, несмотря на отсутствие статуса памятника истории и архитектуры. Детище архитектора Ивана Ефимова адаптируют к современным строительным нормам, усилят перекрытия, добавят один этаж, откроют в нем пятизвездочный отель и не только. Как реновация изменит облик здания? Станет ли это место визитной карточкой города и точкой притяжения для туристов и горожан? Что думают о проекте в профессиональном сообществе? Мы попросили региональных и федеральных экспертов поделиться своими мнениями.
Как бизнес и власть меняют территории
Что должны делать для экономического развития и социального процветания отдельной территории власть и бизнес, который присутствует на этой территории? Есть ли точки пересечения в их планах и стратегиях, или у каждой из сторон свои цели и видение будущего и исключительно собственный путь их достижения? Об этом шла речь на заключительной пленарной сессии «Устойчивость регионов: взаимодействие бизнеса и органов государственной власти» на БРИФ’23. Наше издание записало основные тезисы дискуссии.
Татьяна Молостова: «В Усть-Куте есть перспективы и можно жить»
«На самолёты не попасть, на поезда – тоже. Стоимость авиаперелёта сопоставима со стоимостью перелёта Иркутск-Москва. Инфраструктура Усть-Кута пришла в упадок», – заявила на БРИФ'23 директор Усть-Кутского газоперерабатывающего завода ИНК, депутат Законодательного собрания Иркутской области Татьяна Молостова. По ее словам, сейчас, когда в Усть-Кутском районе реализуются инвестиционные проекты федерального масштаба, нужно как можно быстрее создавать качественную инфраструктуру для жителей.
Не фонтанами едиными. Как компании развивают территории
Каждый четвертый россиянин планирует переезд в другой город на ПМЖ: кого-то привлекает климат, а кто-то готов уехать ради высокой зарплаты и комфортной жизни. В условиях кадрового дефицита проблема внутренней миграции становится мощным вызовом для компаний. Как удержать специалистов в городах? На какие преобразования направить социальные инвестиции? Эти вопросы обсудили на секции «Взаимодействие с территориями присутствия» в рамках БРИФ’23.
«Шок в экономике – это хорошо». Какие перспективы для малого бизнеса открыл кризис, обсудили на БРИФ’23
«Шоки в экономике – это хорошо, потому что кризисы открывают новые возможности», – считает министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун. О том, как «более гибкий и подвижный» малый бизнес адаптируется к меняющейся реальности и какие перспективы открывает для компаний строительство крупных объектов и производств в Иркутской области, говорили на секции «Малое предпринимательство» Байкальского риск-форума.
«В Усть-Кут сейчас приезжают квалифицированные кадры со всей страны». Александр Дядькин – о новых перспективах для бизнеса
Строительство Иркутского завода полимеров идет полным ходом. Масштабная стройка привлекает огромное количество людей, требует развития соответствующей инфраструктуры и открывает новые возможности для бизнеса.
Предприниматели соберутся в Иркутске на бизнес-мероприятие
Семь лет в партнёрстве с БРИФом
В этом году международный Байкальский риск-форум прошёл в седьмой раз. Сбер все эти годы является его стратегическим партнёром. Эксперты Сбера активно участвуют в работе всех секций форума, делятся своим опытом и получают новый от других партнёров мероприятия. «Для нас это важно, потому что всё, что связано с рисками и ESG-повесткой – это приоритетные направления нашей работы. Кроме этого, на площадке БРИФа обсуждается большой спектр вопросов, связанных с экономикой Иркутской области», – пояснил Газете Дело председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.
Как управлять репутацией без риска?
Информационный пузырь, фейки, репутационные риски и кризисы. С появлением интернета, развитием соцсетей и других каналов распространения информации эти понятия прочно вошли в нашу жизнь. Какие смыслы стоят за ними? Какие вызовы современности они обозначают и как этими вызовами управлять?
«Не надо увлекаться искусственным интеллектом». Андрей Дмитриев, SberCIB, – о цифровой трансформации
«Искусственный интеллект может решить любую задачу – пока это миф», «Надо вдумчиво и поэтапно внедрять новые технологии в жизни» – такие мнения озвучил на БРИФ'23 управляющий директор подразделения цифровой трансформации SberCIB Андрей Дмитриев.
«Фокус на коллаборации». Как прошел бизнес-интенсив «Новый босс» в Иркутске
Коллаборация – один из главных антикризисных трендов, убеждена руководитель проекта «Новый босс» Олеся Семенова. Организованный при ее участии бизнес-интенсив второй раз прошел в Иркутске 10 октября. Событие объединило 27 спикеров – в том числе федеральных – и более 300 участников. В следующий раз предприниматели соберутся в феврале. О фишках «Нового босса» и метаморфозах участников Газета Дело побеседовала с Олесей Семеновой.
Роман Буркало: «Если зарабатываю я, зарабатывают все»
«Иркутские песни о главном», клип Трофима «Народ», документальные фильмы «Траектория Лосева» и «Горячее сердце Иркутска» с Андреем Мерзликиным в главной роли, перекрытие бульвара Гагарина ради съемок рекламы йогурта с Михаилом Пореченковым – все это об известном продюсере Романе Буркало. Когда-то он начинал с видеомонтажа свадебных видео. Сегодня его компания Burkalo Production входит в десятку лучших видеопроизводственных компаний среди регионов страны. Историей своего бизнеса Роман поделился на бизнес-интенсиве «Новый Босс».
«Нужно стремиться быть лучшими». Предприниматель Александр Горин – о мечте, команде и «концепции ежа»
Свой первый вездеход Александр Горин собрал вместе с друзьями в гараже еще в 2015 году. Потом еще один, и еще, и еще. Техника пользовалась спросом – ее покупали. В итоге в 2016 году Александр с единомышленниками открыл Иркутский завод гусеничной техники, который сегодня выпускает 150 машин в год, обеспечивает рабочими местами 340 человек и дает выручку более миллиарда рублей. В этом году начались поставки вездеходов за рубеж. Как утверждает директор завода, главное в успешном бизнесе – идти за своей мечтой и всегда стремиться быть лучше.
От спецпроекта до ивента. Как Собака.ru помогает нестандартно информировать клиентов
Как рассказать о продукте или услуге нестандартно, креативно и ненавязчиво, знают в журнале Собака.ru. Участие в спецпроектах популярного в бизнес-среде глянца – престижно, но и довольно дорого. Впрочем, как утверждает издатель, генеральный директор журнала в Иркутске Анастасия Скиба, вложения себя оправдывают: размещение в Собаке дает хороший выхлоп. О новых проектах Анастасия рассказала на бизнес-интенсиве «Новый босс».
Финпланирование для бизнеса. Юлия Сагдеева о том, как держать компанию в финансовом ресурсе
Компания Юлии Сагдеевой «Бюро кадастровых инженеров» пережила три кризиса. Два последних – без долгов и кредитов. По словам предпринимательницы, это стало возможным благодаря финансовому планированию, которое она освоила в первый кризис. Сегодня Юлия – бизнес-леди, практикующий инвестор, финансовый консультант от международной академии по финансовому планированию. На бизнес-интенсиве «Новый босс» она поделилась основными принципами финансового инструмента.
Мамы в деле. Центр «Мой бизнес» подвел итоги конкурса «Мама – предприниматель»
ижнее белье для мужчин, кексы по оригинальным рецептам, онлайн-обучение игре на фортепиано, текстиль для интерьера, сыродавленное масло – около сотни идей для бизнеса предложили жительницы Иркутской области в рамках конкурса «Мама – предприниматель*. 35 женщин были выбраны для прохождения обучения. Финалом образовательной программы стала защита бизнес-проектов. Победительница регионального этапа теперь сможет побороться за 1 млн рублей на федеральном уровне.
Дороги, дети и еда. Какие туристические проекты актуальны для Иркутской области
На туристическом форуме «Время отдыхать на Байкале!», который на прошлой неделе прошёл в Иркутске под эгидой ТПП Восточной Сибири, несколько программных заявлений, касающихся туристической отрасли региона, сделал первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников. В частности, он отметил, что в 2025 году завершится подготовка инфраструктуры в ОЭЗ «Ворота Байкала», а в 2026 году будет построена асфальтированная дорога на острове Ольхон – от паромной переправы до посёлка Хужир. Кроме этого, правительство региона активно участвует в реализации других крупных турпроектах, которые придадут туризму на Байкале новые смыслы. Более подробно о том, что сейчас актуально на региональном рынке туруслуг – в нашем материале.
Константин Зимин: МТС может помочь привлечь новых туристов в регион
«МТС близка тема туризма. У компании есть сервис МТС Travel, который помогает бронировать отели. Недавно мы запустили онлайн-путеводитель МТС Travel Гид для приезжающих в регион гостей, которые получают смс-сообщение. В нём есть ссылка на гостевую страничку, где люди могут узнать о нашем городе, о регионе, о достопримечательностях, где можно отдохнуть, какие места обязательно посетить, что попробовать», – рассказал на форуме «Время отдыхать на Байкале» директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.
Чем завтракают школьники Иркутской области?
Сеть супермаркетов «Слата» организовала и провела проект «Классный выбор», в котором приняли участие ученики 9 – 11 лет из двух иркутских школ.