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За четыре недели рубль укрепился на 10%. Что дальше?

Российский рубль четвертую неделю подряд завершает укреплением. С прошлой пятницы рубль прибавил еще процент, а с пика октября, когда нацвалюта рушилась до годовых минимумов, — почти 10%.

– В моменте на неделе было и больше, а доллар падал к 91,6, евро был у 97,4, юань прокалывал 12,5, – отмечают в отчёте аналитики БКС Мир инвестиций. – Однако участники на повышение в валюте проявили активность, возможно, игроки на понижение закрыли свои шорты и падение доллара, евро, юаня частично выкуплено.

Эксперты добавляют, тренд вниз в валюте сформирован на фоне фундаментальных вводных — жесткий цикл ДКП ЦБ и возврат нормативов репатриации выручки экспортеров в страну.

– Это значит, вероятность дальнейшего снижения доллара, евро, юаня больше варианта новой волны девальвации рубля. Хотя и технические отскоки никто не отменял При этом отскоки носят ограниченный характер, импульс роста в валютных парах быстро сходит на нет.

Аналитики БКС прогнозируют дальнейшее укрепление рубля. В качестве важного уровня они называют уровень 92,5, уход под который активирует цель на 90.

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Ранее глава Сбербанка Герман Греф прогнозировал постепенную стабилизацию курса российской валюты на отметке 90 рублей за доллар. В тоже время доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков, считает, что рубль может укрепиться и до 80 за доллар.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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