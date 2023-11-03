За четыре недели рубль укрепился на 10%. Что дальше?

Российский рубль четвертую неделю подряд завершает укреплением. С прошлой пятницы рубль прибавил еще процент, а с пика октября, когда нацвалюта рушилась до годовых минимумов, — почти 10%.

– В моменте на неделе было и больше, а доллар падал к 91,6, евро был у 97,4, юань прокалывал 12,5, – отмечают в отчёте аналитики БКС Мир инвестиций. – Однако участники на повышение в валюте проявили активность, возможно, игроки на понижение закрыли свои шорты и падение доллара, евро, юаня частично выкуплено.

Эксперты добавляют, тренд вниз в валюте сформирован на фоне фундаментальных вводных — жесткий цикл ДКП ЦБ и возврат нормативов репатриации выручки экспортеров в страну.

– Это значит, вероятность дальнейшего снижения доллара, евро, юаня больше варианта новой волны девальвации рубля. Хотя и технические отскоки никто не отменял При этом отскоки носят ограниченный характер, импульс роста в валютных парах быстро сходит на нет.

Аналитики БКС прогнозируют дальнейшее укрепление рубля. В качестве важного уровня они называют уровень 92,5, уход под который активирует цель на 90.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф прогнозировал постепенную стабилизацию курса российской валюты на отметке 90 рублей за доллар. В тоже время доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков, считает, что рубль может укрепиться и до 80 за доллар.