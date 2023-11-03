Альфа-Банк запустил скидки до 30% на все товары на Яндекс Маркете

Альфа-Банк запустил скидки до 30% на все товары на маркетплейсе.

Чтобы получать скидки, достаточно оплачивать покупки в Яндекс Маркете любой картой Альфа-Банка, даже детской или кредитной.

«Обычно банки предлагают клиентам кэшбэк, а предложение скидки на маркетплейсе – первый прецедент такого масштаба на рынке. От этого выигрывает и Яндекс, и мы — вместе растём. Но главное, от этого выигрывают все, кто покупает на Маркете. Такой выгоды и таких скидок ещё никто не давал», — поделился Алексей Гиязов, директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка