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Альфа-Банк запустил скидки до 30% на все товары на Яндекс Маркете

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Альфа-Банк запустил скидки до 30% на все товары на маркетплейсе.

Чтобы получать скидки, достаточно оплачивать покупки в Яндекс Маркете любой картой Альфа-Банка, даже детской или кредитной.

«Обычно банки предлагают клиентам кэшбэк, а предложение скидки на маркетплейсе – первый прецедент такого масштаба на рынке. От этого выигрывает и Яндекс, и мы — вместе растём. Но главное, от этого выигрывают все, кто покупает на Маркете. Такой выгоды и таких скидок ещё никто не давал», — поделился Алексей Гиязов, директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:LdtCKeGak

/ Сибирское Информационное Агентство /
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