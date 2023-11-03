Дальневосточный банк предложил вклад «Поднебесный» в юанях

Дальневосточный банк предлагает своим клиентам новый продукт – срочный валютный вклад в китайских юанях «Поднебесный». Ставка до 3,5% при размещении вклада на срок от 93 до 540 дней и возможность зарабатывать на разнице курсов делают продукт выгодным и привлекательным.

Открыть вклад «Поднебесный» можно в офисах Дальневосточного банка; «Поднебесный онлайн» - за пару кликов с помощью мобильного приложения «ДВ банк».– Вам не нужно беспокоиться о покупке валюты, так как вклад открывается с рублевого счета, открытого в Банке; конвертация в валюту вклада (в китайские юани) производится по курсу Банка. Минимальная сумма вклада составляет 500 китайских юаней. Подробная информация и условия – на сайте Дальневосточного банка https://www.dvbank.ru в разделе «Вклады» и в офисах банка, – говорится в сообщении банка.