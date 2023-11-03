Реалист Банк повысил ставки по вкладам до 14%

C 1 ноября 2023 года ставки по вкладам для физических лиц в Реалист Банке повысились. Ставка по вкладу «Надёжный» выросла до 13,5% годовых при размещении на 1095 дней. Минимальная сумма вклада — 100 тысяч рублей. Без возможности досрочного снятия или пополнения средств. Проценты выплачиваются в конце срока.

Выросли ставки и по вкладу «Универсальный», с плавающей доходностью в течение всего срока размещения и льготными условиями расторжения. Максимальная ставка увеличилась до 14% годовых при размещении на 181 день. Минимальная ставка вклада — 8% годовых при сроке размещения в 1095 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно. Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей. Без возможности снятия или пополнения.

Подробнее с тарифами и условиями вкладов можно ознакомиться на сайте.