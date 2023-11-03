Солид Банк повысил ставки по вкладам до 18,5%

Солид Банк внёс изменения в условия по вкладам. Так, ставка по вкладу "Детский" увеличена до 18,5% годовых.



– Вклад «Детский» остается в нашей линейке максимально привлекательным! Ставка по этому вкладу равна Ключевой ставке ЦБ – теперь это 15% годовых, а эффективная ставка – 18,5% годовых, – говорится в сообщении банка.

Условия по вкладу остаются прежними:

- вклад открывается в пользу несовершеннолетнего лица;

- минимальная сумма – всего 5000руб.;

- срок вклада -3 года (1096 дней);

- пополнение – период и сумма взносов не ограничена;

- пролонгация – предусмотрена;

- капитализация процентов – ежеквартально;

- начисление процентов – ежемесячно, в последний рабочий день месяца.



Внес банк изменения и в другие сберегательные продукты.

Банк повысил процентную ставку по вкладу «Весь мир» на 365 дней. Она теперь составляет 16% годовых. Вклад доступен только пользователям пакета «Весь мир». Другие условия остаются прежними.

Во вклад «VIP» по ставке 13% банк внес следующие изменения:

- сократили срок вклада – теперь 367 дней;

- возможно досрочное расторжение договора вклада - расторжение до 200 дня (включительно) – начисление и выплата процентов производится по ставке «До востребования»; с 201 дня по 367 (включительно) – проценты начисляются на период с 1 по 200 день по ставке 12,5%.

- Сумма вклада остается – от 5 000 000 руб. Другие условия остаются прежними.

По фирменному вкладу «Солидный» на 395 дней предлагается процентная ставка 12,5% годовых, а с ежемесячной капитализацией доходность по вкладу – 13,360%. Сумма вклада – от 30 000 руб., пополнение возможно в течение первых 100 дней со дня открытия вклада.

Вклад, который пользуется популярностью из-за возможности льготного досрочного закрытия с частичным сохранением процентов - «Перспективный» на 730 дней по ставке 12%. Сумма вклада – от 50 000 руб.

По вкладу доступны 3 льготных периода для досрочного расторжения с частичным сохранением процентов:

- при закрытии с 91 дня по 181 день (включительно) проценты начисляются по ставке 11,25% за период с 1 по 90 день;

- при закрытии с 182 дня по 365 (включительно) – по ставке 11,5% за 1 -181 день;

- при закрытии с 366 дня по 729 (включительно) – по ставке 11,75% за 1 – 365 день.

Процент по вкладу «Щедрая ставка» на длительный срок – 3 года (1096 дней) также подрос, процентная ставка по нему теперь:

- 1 – 181 день(включительно) – 14% годовых;

- 182 – 730 день(включительно) – 12% годовых;

- 731 – 1096(включительно) – 11% годовых.

Сумма вклада – 30 000руб., с возможностью пополнения в первые 10 дней с даты открытия вклада.

Изменены ставки по вкладу на короткий срок «Стабильный процент»:



- 1 по 90 день (включительно) – 14% годовых.

- 91 по 182 день (включительно) – 12% годовых. Минимальная гарантированная ставка по вкладу – 12,989%.

– срок – 182 дня, с возможностью льготного досрочного закрытия: через 90 дней с сохранением процентов за период с 1 по 90 день (включительно) по ставке 14%.

Банк повысил процентную ставку и по вкладу «Мобильный вариант» на 370 дней, единственный вклад в линейке банка с возможностью расходных операций, где % сохраняются при неснижаемом остатке:

- при остатке 100 000руб. – ставка 9% годовых;

- при остатке 300 000руб. – ставка 9,5% годовых.

Минимальная сумма первоначального взноса - 100 000руб, пополнение предусмотрено, завершается за 30 дней до окончания срока вклада.

Все условия по всей линейке вкладов здесь, банк предлагает оставить заявку на консультацию, чтобы подобрать подходящее предложение.

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