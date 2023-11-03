«Цифра банк» повысил ставки по вкладам до 15%

«Цифра банк»* с 3 ноября 2023 года повышает процентные ставки по вкладам для физических лиц в российских рублях.

Максимальная ставка по вкладу «Основной» увеличена с 9,00% до 12,00% годовых – для клиентов, ранее размещавших вклад или имеющих вклад в «Цифра банк» на дату размещения. Для остальных клиентов ставка увеличена с 8,80% до 11,50% годовых. Минимальная сумма размещения не изменилась и составляет 100 тыс. рублей. Вклад открывается на 395 дней, предусмотрена ежемесячная капитализация процентов.

По вкладу «Максимальный», срок размещения по которому составляет 730 дней, максимальная ставка повышена с 10,30% до 12,50% годовых – для клиентов, ранее размещавших вклад или имеющих вклад в банке на дату размещения суммой свыше 1 млн рублей. В случае, если сумма предыдущего или текущего вклада менее 1 млн рублей, ставка увеличена с 10,20% до 12,20% годовых. Для остальных клиентов с суммой вклада свыше 1 млн рублей ставка составит 12,00% вместо 10,10% годовых, менее 1 млн рублей – 11,70% вместо 10,00% годовых. По вкладу «Максимальный» предусмотрена ежемесячная капитализация процентов.

Также с 3 ноября повышаются ставки по вкладам для клиентов пакета услуг Private Banking.

По вкладу «Эксклюзивный-Прайвет» процентная ставка повышена с 10,00% до 12,5% годовых, по вкладу «Специальный-Прайвет» - с 8,00% до 10,00% годовых, «Исключительный-Прайвет» - с 9,00% до 11,00% годовых. Также увеличены процентные ставки по вкладу «Аукционный-Прайвет», в зависимости от срока размещения ставки составляют от 11,50% до 15% годовых.

С более подробной информацией по тарифам можно ознакомиться на сайте банка по ссылкам: