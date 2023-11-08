Бизнес Приангарья заявил о росте выручки

Предприниматели Иркутской области отмечают рост выручки в 3 квартале 2023 года. Такие данные представлены в региональном исследовании «Индекс RSBI», которое проводит ПСБ совместно с «Опорой России». Согласно данным опроса, компонента индекса «Продажи» достигла рекордного за 5 лет уровня и вышла в зону роста впервые с 2017 года, указывая на значительное оживление сбыта.

С июля по сентябрь 2023 года индекс деловой активности Иркутской области вырос с 52,3 до 53,5 пункта и остался в зоне уверенного роста. Толчком к подъему, помимо улучшения продаж в регионе, послужило повышение доступности кредитования. С начала года RSBI Приангарья находится в зоне роста, что говорит о стабильном развитии деловой активности в регионе.

Александр Логунов, региональный директор ПСБ в Иркутске

«Региональный бизнес адаптировался к новым экономическим реалиям, о чем свидетельствуют рост продаж и потребность в дополнительном финансировании. Содействуют этому в том числе государственные программы поддержки предпринимательства. При этом спектр льготных финансовых инструментов достаточно широк, благодаря чему поддержку получают компании из различных отраслей экономики», – отмечает вице-президент - региональный директор ПСБ в Иркутске Александр Логунов.

Изменение выручки в Иркутской области

Ситуация с продажами в Иркутской области оказалась лучше, чем в среднем по стране. До 23% снизилась доля предпринимателей, которые отметили сокращение выручки за прошедший период. Это минимальное значение показателя за все время исследования.

Ожидания бизнеса также оптимистичны: 32% компаний рассчитывают на повышение объемов реализации товаров и услуг. Негативно настроенных малых и средних предприятий (МСП) только 18% - на 5 процентных пунктов меньше, чем по России в среднем.

Доступность кредитов в Иркутской области

Значительный рост в июле – сентябре 2023 года показала компонента «Кредиты», которая обогнала средний показатель по России. Это указывает на комфортную ситуацию с доступностью финансирования в Иркутской области.

Доля удовлетворенного спроса по кредитам сохранилась на высоком уровне благодаря повышению доли МСП, подававших заявки на получение заемных средств и получивших одобрение (до 17%). Доля предпринимателей, уже имеющих кредит, составила 14%.

Изменение инвестиций в Иркутской области

Компонента «Инвестиции» в регионе понизилась, но остается в зоне роста. Это указывает на умеренное развитие инвестиционной составляющей бизнеса в Приангарье.

О наращивании вложений в бизнес сообщили только 10% МСП против 18% во 2 квартале 2023 года. Тем не менее, предприниматели Иркутской области собираются наращивать активы в будущем и их ожидания остаются позитивными. В ближайшее время 18% компаний планируют увеличивать инвестиции в развитие, и только 5% заявили о намерении снижать вложения в бизнес.

Изменение числа работающих в Иркутской области

Компонента «Кадры» заметно скорректировалась, несмотря на относительно устойчивую ситуацию на рынке труда в среднем по стране. Такое изменение компоненты объясняется существующим дефицитом кадров в регионе.

Снижение регионального показателя связано с ростом числа предпринимателей, сокращавших штат в отчетном периоде (24%). В июле - сентябре так же небольшая доля предпринимателей (7%) расширяла штат. В перспективе МСП планируют наращивать штатные единицы – о таких намерениях сообщили 17% респондентов.