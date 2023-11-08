Греф: 85-90 рублей за доллар – фундаментальный курс нацвалюты

Серьезных отклонений от этого диапазона «Сбер» не ожидает, передают «Известия» слова главы Сбербанка Германа Грефа.

«Мы считаем, что фундаментальный курс рубля находится в пределах 85–90, где-то в районе этих цифр рубль и должен находиться. <…> Рыночный курс предсказать всегда очень тяжело, но мы считаем, что он сейчас в районе своей справедливой стоимости», – сказал он.

Он отметил, что внебиржевой рынок стабилизировался, при этом ситуация не носит искусственный характер.

Ранее Герман Греф заявил о том, что природа должна признаваться в качестве актива, который будет поддерживаться и управляться на горизонте столетий.

Каждая страна должна определить свой набор показателей, которые будут отражать состояние и взаимодействие природы и общества. Качественная навигационная система – минимум, необходимый для того, чтобы преодолеть текущие вызовы. Об этом президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил на пленарном заседании «От экологии мышления к экологическому суверенитету» на международном форуме «Эко Алтай. Нить природы».

В приветственном слове президент банка подчеркнул, что люди – главные бенефициары даров природы, которые при этом генерируют и самую большую нагрузку на экосистемы. Уже сегодня общество переживает глобальные потрясения, прежде всего климатические, в основе которых лежит человеческая деятельность: последние восемь лет стали самыми горячими за историю наблюдений, а четверть биоразнообразия планеты находится под угрозой исчезновения. По его словам, человечество осознало истоки происхождения экологического кризиса и пытается найти новые способы гармонизации взаимоотношений с природой.