Объем кредитов физлиц и юрлиц достиг 100 трлн рублей

С начала года объем вырос на 19%. Теперь он составляет уже 67% ВВП, следует из статистики ЦБ, которую проанализировали «Известия».

Общий объем ссуд населения и бизнеса вырос на 19% за девять месяцев 2023-го. По итогам сентября он составил рекордные 101,2 трлн рублей, следует из данных Центробанка. Основная его составляющая – кредитный портфель бизнеса, он достиг 70,5 трлн. Займы населению составили 30,7 трлн. Причем большая часть пришлась на ипотеку – 17,1 трлн.

Спрос корпораций на заемное финансирование вызван восстановлением деловой активности в экономике и замещением внешнего долга, отмечается в проекте основных направлений развития финрынка на 2024–2026 годы (документ подготовлен ЦБ).

При этом в розничном кредитовании уже заметны признаки перегрева на фоне восстановления потребительского и инвестиционного спроса граждан. Рост должен быть сбалансированным, сообщили «Известиям» в пресс-службе Банке России. Там пояснили: если повышение задолженности по ссудам значительно опережает увеличение доходов населения, то это приводит к наращиванию долговой нагрузки россиян. Сейчас эта тенденция в особенности заметна в жилищном кредитовании.

Ранее стало известно, что российские заемщики за последний год немного помолодели. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года сильнее всего в структуре российских заемщиков выросла доля граждан моложе 30 лет.

Так, доля этой группы заемщиков увеличилась на 1,2 процентного пункта (п.п.) и достигла 16,6%. Небольшой рост был отмечен и в возрастном диапазоне граждан от 40 до 50 лет – на 0,6 п.п. (до 24,9%).

В то же время в исторически самой массовой группе заемщиков от 30 до 40 лет было отмечено снижение доли на 0,7 п.п. (до 28,7%). Также в структуре заемщиков несколько сократились и доли граждан старше 60 лет – на 0,7 п.п. (до 13,9%) и от 50 до 60 лет – на 0,4 п.п. (до 15,9%).