Россияне покупают гаджеты на заемные средства

За год продажи электроники в кредит в России выросли на 70–80%, рассказали опрошенные «Известиями» участники рынка.

– Спрос на кредиты только растет. Так, если в октябре 2022 года доля этого оборота в нашей розничной сети составляла 21,4%, то в октябре этого года она достигла уже 34,5%, – отметил представитель МТС. То есть треть продаж товаров в рознице оператора (в денежном выражении) осуществляется в кредит.

В октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го объем кредитования в рознице «Мегафона» увеличился почти на 70%, утверждает его представитель.

Объем таких продаж «М.Видео-Эльдорадо» в III квартале 2023 года увеличился на 80%, сообщил представитель объединенного ритейлера. При этом, несмотря на рост ключевой ставки, сохранился высокий уровень одобрения кредитов (при офлайн-займе это примерно 80%, при онлайн – около 60%), сказал он.

Ранее стало известно, что иркутяне продали на Авито на 15% больше новых смартфонов, чем в прошлом квартале. В III квартале 2023 года продажи новых смартфонов на Авито в Иркутске продолжили расти – на 15% за квартал. Об этом сообщают в пресс-службе сервиса.

В топ-5 брендов по доле продаж на платформе в России вошли: Apple – 55%, Samsung – 14%, Xiaomi – 13%, Honor – 4%, realme – 2%. При этом яркую динамику показывают бренды из Поднебесной: Infinix (рост продаж в семь раз год к году), Tecno (в четыре раза) и realme (+70%).

Тренд III квартала – снижение цен на смартфоны китайских брендов на платформе в Иркутске: так, Honor стали доступнее на 21%, Infinix – на 12%.

Новый iPhone на Авито в Иркутске приобретают в среднем за 50 700 рублей, Samsung – за 38 400 рублей, Xiaomi – за 19 200 рублей. Гаджеты «с пробегом» этих брендов обойдутся в среднем в 32 000 (Apple), 15 300 (Samsung) и 10 000 (Xiaomi) рублей соответственно.