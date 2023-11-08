АТБ повысил ставки по вкладам до 15%

Азиатско-Тихоокеанский банк улучшил условия для своих клиентов. Банк увеличил процентные ставки по всем депозитам и накопительным счетам.

Максимальная ставка 15% предлагается по вкладу «Добро пожаловать» сроком 182 дня. Она будет действовать первые 90 дней, а начиная с 91 дня составит 12%. Начальная сумма – от 50 000 рублей с возможностью пополнения в первые 3 месяца. Предложение действует для клиентов, впервые открывающих вклад в АТБ, а также не имеющих вклада или накопительного счёта в банке с 1 января 2022 года.

В линейке «АТБ. Вклад» самая высокая ставка – 13,8% – у депозита «АТБ. Вклад Онлайн» без пополнения и снятия сроком 92 дня.

Банк напоминает, что теперь «АТБ. Вклад» и «АТБ. Вклад Онлайн» можно открыть на срок 62 дня. Максимальная ставка для этого предложения – 13,5%.

Также выросли ставки по накопительным счетам «АТБ.Счет» и «Супер Копилка» с 9% до 11,5%, по накопительному счету по программе «Статус» до 13%.

Рассчитать доходность вклада или накопительного счета можно на сайте банка.