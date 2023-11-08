Дальневосточный банк стал одним из лидеров рейтинга лучших кредитных карт «Мир» в октябре 2023 года по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру». Кредитная карта «120 дней» в очередной раз вошла в ТОП-10 в рейтинге предложений российских банков.

«Кредитная карта – это, прежде всего, возможность совершить необходимую покупку по текущим ценам, не дожидаясь их повышения. Если разумно рассчитывать свои расходы и планировать погашение задолженности в срок, кредитка может быть спасением для семейного бюджета. Наш продукт пользуется популярностью среди наших клиентов уже долгое время и доказал как свою востребованность, так и степень надёжности Банка и прозрачности его предложений. К тому же, сейчас выпуск и обслуживание карты осуществляются бесплатно», - прокомментировала новость Ирина Олесик, начальник управления розничного кредитования кредитного департамента АО «Дальневосточный банк».

Справка: «Выберу.ру» – сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов. В финансовом супермаркете «Выберу.ру» присутствуют предложения от 328 кредитных организаций, 200 страховых компаний, 153 МФО, 54 НПФ, а также почти 6000 вариантов ипотечных продуктов, вкладов, банковских карт, Каско и ОСАГО.