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Доллар уже ниже 92

Рубль в среду перешел к укреплению, в середине торгов нисходящая динамика валютных пар ускорилась: доллар установил недельный минимум около 91,8 руб., евро — вблизи 97,8 руб.

– Разнонаправленные движения курса рубля пока не выходят за рамки диапазона консолидации, – комментируют эксперты БКС Мир инвестиций. – Он был сформирован в конце октября. Данная «боковая» тенденция может продлиться еще некоторое время до появления более значимых драйверов со стороны спроса или предложения иностранной валюты.

Пока падение нефти, наблюдающееся в последние несколько сессий, не влияет на рубль.

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– Среди участников валютного рынка по-прежнему относительно небольшая доля инвесторов и спекулянтов. Ранее они оперативно закладывали в валютный курс сильные изменения внешних рыночных условий, а также сильные новостные драйверы. Однако, если нефтяные цены продолжат снижаться и останутся достаточно долго на низких уровнях, это постепенно сократит экспортную выручки , а рубль на долгосрочном горизонте способен испытать достаточно серьезную и продолжительную просадку, – подчеркивают аналитики БКС.

Глава Сбера Герман Греф считает, что фундаментальный курс рубля находится в пределах 85–90. Серьезных отклонений от этого диапазона Сбер не ожидает.

– Мы считаем, что фундаментальный курс рубля находится в пределах 85–90, где-то в районе этих цифр рубль и должен находиться. <…> Рыночный курс предсказать всегда очень тяжело, но мы считаем, что он сейчас в районе своей справедливой стоимости, – сказал он.

Он отметил, что внебиржевой рынок стабилизировался, при этом ситуация не носит искусственный характер.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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