Составлен антирейтинг по хищению электроэнергии в Иркутской области

Специалисты Иркутской электросетевой компании подсчитали, сколько случаев использования электроэнергии без заключения соответствующих договоров было зафиксировано в регионе с начала года. Их оказалось 638. Общая сумма ущерба энергетикам только за третий квартал составила почти 18 миллионов рублей, а за девять месяцев – рекордные 76,5 миллиона рублей. 26 из них уже оплачено, в трех случаях были возбуждены уголовные дела по статье 165 УК РФ. Работа по взысканию оставшейся суммы продолжается.

Лидером по объему бездоговорного использования электроэнергии с начала этого года по-прежнему остается Иркутский район – 54 миллиона рублей ущерба. Здесь наиболее остро стоит проблема нелегальных подключений к электросетям со стороны застройщиков, которые продают частные дома. Покупателям рекомендуют проверять наличие акта о технологическом присоединении – это единственный документ, подтверждающий законность подключения. На втором месте по объему бездоговорного потребления расположился Иркутск – 7,8 миллиона, далее Заларинский район с 3,6 миллиона. Также в пятерке антирейтинга Шелеховский и Усть-Удинский районы.

Для выявления таких подключений ИЭСК проводит анализ потребления и нагрузки, обходы и осмотры линий и оборудования. Для нарушителей предусмотрена не только обязательная оплата использованной электроэнергии, но и ответственность – от административного штрафа до уголовной.

Самовольные подключения могут привести к скачкам напряжения, перегрузкам в сетях и пожарам. О таких случая можно сообщать по телефону доверия ИЭСК 8 (3952) 792-480 (функционирует в режиме автоответа и записи обращения) или в аккаунты «Свет38» в соцсетях.