Покупай по карте Уралсиба и выиграй миллион рублей

Участвуйте в акции Уралсиба «Миллион за покупки»! Совершите любую покупку от 1000 рублей по любой карте Банка Уралсиб с 1 ноября по 31 декабря 2023 года включительно и получите шанс выиграть главный приз в 1 миллион рублей или один из десяти основных призов – компенсацию самой крупной покупки в период акции до 100 000 рублей включительно.

Шансы на выигрыш можно повысить – совершая больше покупок или выполняя простые задания:

+ 100 шансов – за каждую покупку от 1000 рублей;

+ 1000 шансов – за покупки от 100 рублей в определенных категориях, оплату мобильного, ЖКУ или интернета в Уралсиб Онлайн, оплату покупок от 1000 рублей через Mir Pay, снятие наличных или переводы от 5000 рублей с кредитной карты;

+ 5000 шансов – за оформление дебетовой карты «Прибыль» или открытие вклада;

+ 10 000 шансов – за перевод зарплаты в Банк Уралсиб, оформление в банке кредита или кредитной карты.

Если у вас пока нет карты Уралсиба – закажите бесплатную дебетовую или кредитную карту с доставкой – кстати, за это вы получите до 10 000 дополнительных шансов.

Победители акции будут определены и объявлены до 28 февраля 2024 года – мы сформируем общий список участников, где количество строк с вашим именем равняется количеству накопленных шансов, и с помощью рандомайзера определим выигрышные номера строк. После этого свяжемся с победителями — будьте на связи! Вознаграждение будет начислено в рублях на карту Банка Уралсиб.

Период проведения акции – с 01.11.2023 года до 28.02.2024 года включительно. Более подробно об условиях акции и организаторе, а также условиях и тарифах по банковским продуктам можно узнать на сайте Банка Уралсиб.