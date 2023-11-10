Рублевые пассивы россиян до конца года прирастут более чем на 2 трлн рублей

По прогнозу ВТБ, до конца года средства на рублевых счетах россиян, за исключением эскроу счетов, прирастут на 2,2 трлн рублей. Эта сумма сопоставима с половиной привлеченных средств населения с начала года. К концу года портфель классических сбережений вкладчиков российских банков достигнет 43,3 трлн рублей. Об этом в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 сообщила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Депозиты в национальной валюте остаются основным сберегательным инструментом для населения. По итогам 10-ти месяцев объем классических пассивов в рублях в отечественных банках уже превысил прогнозные значения на текущий год, преодолев 37 трлн рублей. В целом портфель сбережений россиян с начала года вырос на 13% до 41,4 трлн рублей.

До конца года эксперты ВТБ ожидают новой волны активности вкладчиков. Драйвером роста станет резкое повышение доходности по вкладам и накопительным счетам. Банки предложили вкладчикам рекордные для этого года ставки – до 15%. Наибольшая доходность доступна по рублевым депозитам на «длинные» сроки – 2-3 года. По накопительным счетам ключевые игроки предлагают своим клиентам доходность в районе 15% годовых.

По данным ВТБ, накопительные счета чаще открывают женщины (56%). При этом средний чек открытия у мужчин выше 450 тыс. рублей против 368 тыс. рублей. Клиенты в возрасте 40-50 лет наиболее активны в части использования накопительного счета в качестве инструмента по повышению личных доходов. Чем моложе возрастная группа вкладчиков, тем чаще они используют дистанционный канал для открытия счета. Так, молодые люди 15-20 лет преимущественно открывают их онлайн (91%).

«На фоне роста ставок, с учетом традиционно высокого сезона, мы ожидаем резкого роста рынка рублевых сбережений под конец года. Приток рублевых депозитов будет сопоставим с половиной прироста пассивов за 10 месяцев. Столь существенный результат позволят обеспечить не только высокие ставки, но и сезонные выплаты зарплат и бонусов, снижение кредитной активности населения из-за роста стоимости заимствований, капитализацией процентов по уже открытым под высокие ставки депозитам. Клиенты будут стремится несколько удлинять свои пассивы на фоне ожидания сохранения высокого значения ключевой ставки, а затем ее возможного снижения. В результате фокус внимания вкладчиков сместится с 3-х месячных депозитов на более длинные сроки – от 6 месяцев и выше. Это приведет к росту доли долгосрочных вкладов в портфеле в следующем году», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.