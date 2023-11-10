Жители Иркутска смягчили контроль над финансами, но нарастили объем сбережений

Каждый второй иркутянин оценивает свой уровень финансовой грамотности как средний, высоким считает его каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина. В вопросе учета доходов и расходов горожане придерживаются нестрогого подхода, стараются планировать краткосрочные траты и иметь сбережения в размере 1—2 окладов. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

2 из 3 жителей Иркутска ведут личный финансовый учет: каждый второй примерно подсчитывает свои доходы и расходы, 17% — скрупулезно. Причем строгий учет доходов и расходов чаще всего ведут горожане с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (21%). Каждый третий не следит за своими доходами и тратами (33%).

68% респондентов планируют свои доходы и расходы: 32% рассчитывают свои финансы на срок до полугода, 23% — на полгода—год, 13% планируют траты на более длительный период. На большой срок финансы чаще остальных планируют мужчины (16%), на полгода—год — женщины (26%). На срок до года денежный план имеют и респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (24%). 32% не планируют свои доходы и расходы.

В ситуации внезапного лишения всех источников доходов сбережений горожан в среднем хватит чуть больше чем на 4 месяца. 14% опрошенных хватит накоплений лишь на месяц. Жить на отложенные средства 1—2 месяца смогут 26% опрошенных, 3—6 месяцев — 13%. Благодаря финансовой подушке 4% смогут жить без доходов полгода—год, 3% — более года. 4 из 10 респондентов не имеют сбережений.

Уровень своей финансовой грамотности жители Иркутска чаще всего оценивают как средний (48%). Высокую компетентность в личных финансах имеют 22% горожан, низкую — 10%. В высоком уровне своей финансовой грамотности мужчины уверены больше женщин (25 и 19% соответственно). Но чаще всего так отвечали респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (27%).