Свой банк вошёл в рейтинг лучших работодателей по версии РБК

Финтех-группа IDF Eurasia (наряду со Своим Банком в группу входят сервис быстрого кредитования Moneyman и сервис по возврату проблемной задолженности ID Collect) вошла в рейтинг «Лучших работодателей» по версии РБК.

В рамках исследования были проанализированы условия работы в 166 компаний, в которых работают более 2 млн россиян. В общей сложности эксперты РБК опросили более 67 тыс. сотрудников компаний, подавших заявки на участие в исследовании, а также изучили отчетность организаций.

Участники оценивались по таким показателям, как условия труда, эффективность бизнеса и инновационное развитие, деловая репутация компании, мнения сотрудников и социальная ответственность.

По словам HR бизнес-партнера IDF Eurasia Елены Стрижковой, «IDF Eurasia проделала большой путь, чтобы стать заметной и привлекательной на рынке труда среди соискателей. Мы ценим наших сотрудников и их вклад в развитие компании. Мы гарантируем им поддержку, конкурентную зарплату, премии, удобный график работы, социальный пакет, обучение за счет компании, индивидуальный подход к решению различных кейсов сотрудников на протяжении их карьеры в IDF Eurasia. Мы создаем условия для успешной карьеры и ценим вклад каждого члена нашей команды в общее дело».