39% бюджета России в 2024 году потратят на оборону и безопасность

Это 14,2 трлн рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.

Такие расходы для России станут рекордными, но они сопоставимы с тратами крупнейших мировых государств. Кроме того, такое распределение поддержит загрузку мощностей оборонно-промышленного комплекса, что в итоге обеспечит рост ВВП, считают эксперты. При этом МРОТ и пенсии всё равно планируется индексировать выше инфляции. Всего же на соцрасходы направлено 11,2 трлн – это 30,5% всех расходов.

В следующем году расходы на проект «Национальная оборона» составят 10,8 трлн рублей, а на «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность» – 3,4 трлн рублей. Таким образом, общая сумма на защиту страны достигнет 14,2 трлн рублей, или 38,6% всех трат бюджета (36,6 трлн), сообщили в пресс-службе Минфина.

Главный приоритет – укрепление обороноспособности страны и поддержка участников СВО, заявили в ведомстве. Там добавили: запланированные на 2024 год ресурсы позволят полностью обеспечить задачи спецоперации. Еще одна безусловная цель – выполнение социальных обязательств. В сфере соцполитики предусмотрено финансирование целого ряда мер, резюмировали в Минфине.

Ранее стало известно, что проект закона «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» представили на расширенном заседании Совета Ассоциации муниципальных образований Иркутской области.

– Сформирован трехлетний бюджет. Он непростой, но в целом сбалансированный и стабильный. Мы взяли на себя ряд обязательств, реализуем указы президента России Владимира Путина, участвуем в национальных проектах, решаем задачи, связанные с поддержкой участников СВО и членов их семей. При этом мы поддерживаем муниципальные образования, направляем средства на развитие территорий, – сказал губернатор Игорь Кобзев.

Министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова отметила, что укрепление финансовой обеспеченности муниципальных образований остается одним из приоритетов правительства региона при рассмотрении вопросов межбюджетных отношений.