АТБ изменил условия по кредитам

10 ноября Азиатско-Тихоокеанский банк объявил об изменениях по продуктам «Кредит наличными» и «#Ставок.нет!».

– Теперь минимальная ставка по кредиту наличными составит всего 2,5 %. Оформить кредит можно на сумму до 5 миллионов рублей. На привлекательные проценты могут рассчитывать клиенты, готовые подтвердить свой доход выпиской из Социального фонда России (сотрудник банка при согласии клиента сам инициирует запрос данных в Социальный фонд), а также те, кто получает зарплату на карту АТБ или может подтвердить, что является зарплатным клиентом другого банка. Максимальная ставка по кредиту наличными составляет 32 % (при личном страховании заемщика; без страхования процентная ставка выше на 8%), а полная стоимость кредита - 2,493%-44,241% годовых, – говорится в сообщении банка.

В АТБ уточняют, что кредит наличными доступен для физических лиц и клиентов, зарегистрированных в качестве самозанятых.

По продукту «#Ставок.нет!» максимальная сумма кредита увеличена до 1 миллиона рублей, а срок возврата - до 20 месяцев. При оформлении кредита нужно оплатить единоразовую комиссию в размере 10% от полученной суммы, и затем равными долями в течение 10 месяцев возвращать банку кредит. При этом проценты не начисляются. Полная стоимость кредита составляет 42,320 – 43,886% годовых.

Процентная ставка за пользование кредитом «#Ставок.нет!» составляет 0% годовых при условии выбора и оплаты заемщиком услуги «Снижение процентной ставки по кредиту» стоимостью 17%-30% от суммы кредита. При отказе от оформления услуги процентная ставка составит 40 % годовых. Полная стоимость кредита - 42,320 – 43,886% годовых.