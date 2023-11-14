Доллар упал ниже 91,5 руб.

Это минимум за 3,5 месяца.

– Обновление минимумов в долларе не удивляет. Курс плавно и планово опускается к нашим осенним таргетам на 90 руб. за доллар США, – пишут аналитики БКС Мир инвестиций. – Конечно, никто не гарантирует, что ориентир будет отработан копейка в копейку – это рынок, но направление с октябрьского пика и время реализации сценария в рамках осеннего сезона определены максимально точно. Кто еще несколько недель тому назад ожидал иного развития событий и играл на ослабление рубля – вынужден ретироваться.

По мнению экспертов, фундаментальные факторы – высокая ключевая ставка и введение норматива репатриации валютной выручки – по-прежнему играют за рубль.

– Высокая ставка ЦБ – надолго, поскольку инфляция по году наверняка выйдет к верхней прогнозной отметке 7,5%, – поясняют эксперты. – Инерция кредитного рынка все еще высокая, и кредитный пузырь надо сдувать, хотя и отмечается замедление темпа заимствования корпораций и частного сектора. А норматив репатриации выручки и продажи экспортерами валюты внутри страны будет действовать как минимум до весны.

Эксперты БКС уверены, что рубль может продолжить укрепление: «Фундаментальные 90 и ниже — вообще не проблема».

Глава Сбера Герман Греф считает, что фундаментальный курс рубля находится в пределах 85–90. Серьезных отклонений от этого диапазона Сбер не ожидает.

– Мы считаем, что фундаментальный курс рубля находится в пределах 85–90, где-то в районе этих цифр рубль и должен находиться. <…> Рыночный курс предсказать всегда очень тяжело, но мы считаем, что он сейчас в районе своей справедливой стоимости, – сказал он.