Россияне задолжали МФО рекордные 350 млрд рублей

За год число клиентов МФО перевалило за 20 млн. Об этом пишут «Известия» со ссылкой данные крупнейшего объединения участников микрофинансового рынка СРО «МиР».

Крупнейшие игроки рынка отмечают еще более стремительный рост выдач – в 1,5-2 раза. Ставки доходят до 292% годовых, и тем не менее займы берут, чтобы на фоне роста инфляции сохранить привычный уровень жизни.

Риски в том, что за микроссудами идут люди, которым уже отказали банки из-за высокой долговой нагрузки. Причем рынок не охлаждает даже повышение ключевой. ЦБ приходится вводить другие ограничения – без них, по оценкам экспертов, выдачи росли бы вдвое быстрее.

По итогам III квартала 2023-го общий объем микрозаймов достиг 348,1 млрд рублей, это на 18,2% больше, чем в тот же период прошлого года. Несмотря на обновление рекордного показателя, темпы роста портфеля замедлились, отметили в СРО «МиР» (совокупный портфель микрозаймов компаний, входящих в него, превышает 85% от всего рынка, данные СРО есть у «Известий»). Например: во II квартале динамика составляла 6,4% против 5,5% в III.

Ранее стало известно, что в сентябре 2023 года количество микрозаймов составило 2,82 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,5% (в августе 2023 года – 2,95 млн ед.). В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в сентябре 2023 года, напротив, немного выросло – на 3,9% (в сентябре 2022 года – 2,71 тыс. ед.).

«После пиковых значений весны, в дальнейшем выдача микрозаймов сократилась, стабилизировавшись на уровне 2,8 – 2,9 млн единиц, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – На наш взгляд, это стало следствием действий регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Таким образом, упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой».