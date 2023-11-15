Доллар упал ниже 90. Что дальше?

Курс доллара опустился ниже круглой отметки 90. Это минимальные уровни с начала июля. По мнению экспертов, укрепление рубля может продолжиться. Факторы укрепления – нормативы продажи валютной выручки и жесткая денежно-кредитная политика – будут действовать до начала II квартала 2024 г.

Иностранные валюты активно росли против рубля на протяжении всего года, в моменте доллар стоил выше 102 руб., и на фоне безостановочной девальвации нацвалюты потребовались незамедлительные меры.

– Возвращение обязательных нормативов репатриации валютной выручки экспортерами и требование к продаже валюты на внутреннем финансовом рынке позволило увеличить общее предложение валюты, и давление на рубль снизилось. А со стороны спроса играл ЦБ со своей жесткой монетарной ДКП. Регулятор еще раз повысил ключевую ставку до 15% годовых, и это сдерживающий фактор кредитования под импортные операции, и причина более активного восстановления рубля, – отмечают в своём обзоре эксперты БКС Мир инвестиций.

Со своего октябрьского минимума рубль смог отбил более 12% стоимости. Доллар потерял почти 13 рублей.

– Наши оценки на осень предполагали именно такой исход.<…> Ориентир ниже 90 исполнен точно в срок, – подчеркивают эксперты БКС. – Технически доллар проколол уже и июльские поддержки, но перепроданность нарастает, и игроки на понижение в инвалютах могут вскоре предпочесть закрыть прибыльные шорты. Тем самым вероятность возврата долларом США выше уровня 90 сохраняется.

Они добавляют, что тренд на укрепление рубля по-прежнему актуален, а факторы укрепления – нормативы продажи валютной выручки и жесткая денежно-кредитная политика – будут действовать еще долго, как минимум до начала II квартала 2024 г.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что фундаментальный курс рубля находится в пределах 85–90. Серьезных отклонений от этого диапазона Сбер не ожидает.

Эксперты ПСБ отмечают, что «прохождение отметки 90 руб./за доллар технически способно открыть пространство для снижения в направлении 83-85 руб. ближе к налоговым выплатам (28 ноября)». Они считают, что восстановлению позиций рубля может также способствовать постепенное ослабление импорта, выглядящее естественным в условиях высоких процентных ставок.