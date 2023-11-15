S7 сообщила о распродаже авиабилетов со скидкой до 50%

Распродажа продлится три дня – с 15 по 17 ноября 2023 года[1]. Путешественники могут купить авиабилеты со скидкой до 50% на рейсы с 20 ноября.

В распродаже участвуют направления для экскурсионного городского отдыха, активного туризма на природе, отпуска на море и деловых поездок. Каждый может найти выгодное предложение перелета в зависимости от своих предпочтений, чтобы по-настоящему включиться в зиму и открыть в ней незабываемые моменты.

Например, перелет в экономическом классе туда-обратно на рейсах S7 Airlines в Санкт-Петербург из Москвы доступен от 4 004 руб, из Новосибирска — от 9 022 руб., из Иркутска — от 10 708 руб. Отправиться в Казань можно за 3 500 руб. из Москвы и за 12 000 руб. из Новосибирска. Долететь до Калининграда из Москвы – за 7 302 руб., из Новосибирска – за 14 400 руб. Скидки можно найти на авиабилеты на рейсы в Уфу: из Москвы – от 3 998 руб., из Новосибирска – от 8 800 руб., из Иркутска – от 10 908 руб. По сниженным тарифам доступны билеты на новый рейс Иркутск – Омск, который S7 Airlines начнет выполнять 21 ноября, – от 4 398 руб.

В преддверии горнолыжного сезона в распродаже участвуют популярные направления для активного зимнего отдыха. Так, добраться в Сочи можно за 5 600 руб. из Москвы, за 11 032 руб. – из Новосибирска, за 11 108 руб. – из Иркутска. Билеты в Минеральные Воды для путешественников из Москвы – от 7 700 руб., из Новосибирска – от 10 530 руб. Перелеты из Москвы в Мурманск и Кировск (Апатиты) доступны за 3 996 руб. и 5 502 руб. соответственно. Также доступны по сниженным тарифам путешествия на сибирские и дальневосточные горнолыжные курорты: Москва – Новокузнецк – от 9 316 руб., Москва – Горно-Алтайск – от 10296 руб., Новосибирск – Новокузнецк – от 3 980 руб., Новосибирск – Горно-Алтайск – от 3 950 руб., Новосибирск – Южно-Сахалинск – от 17 708 руб, Иркутск – Южно-Сахалинск – от 7 334 руб., Владивосток – Южно-Сахалинск – от 4 730 руб. Напоминаем, на рейсах S7 Airlines можно бесплатно перевезти один комплект спортивного снаряжения, если тариф билета включает багаж.

Со скидками можно запланировать поездку на Байкал, где путешественников ждут невероятные красоты. Добраться до одной из главных достопримечательностей Сибири можно через два города — Иркутск и Улан-Удэ. Авиабилеты из Новосибирска можно найти от 8 400 руб. и 9 386 руб., из Москвы — от 11 998 руб. и 12 924 руб. соответственно. Из Иркутска в Улан-Удэ можно добраться от 3 655 руб.

Также можно отправиться на Дальний Восток: из Иркутска в Благовещенск – от 5 678 руб., в Хабаровск – от 7 752 руб., в Петропавловск-Камчатский – от 7 904 руб., из Новосибирска в Хабаровск – от 15 426 руб., во Владивосток – от 16 626 руб., из Владивостока в Петропавловск-Камчатский – от 7 790 руб.

Во время распродажи удобно планировать полеты к родственникам и друзьям в другие регионы. Например, со скидками доступны билеты из Москвы в Якутск, Абакан, Новый Уренгой, Нерюнгри, из Новосибирска – в Барнаул, Кызыл, Ноябрьск, Читу, из Владивостока – в Якутск, из Иркутска – в Благовещенск, Магадан, Хабаровск.

S7 Airlines предлагает скидку и на международные рейсы. Например, билеты по сниженным тарифам можно найти на прямые перелеты в Дубай (ОАЭ), Пекин (Китай), Бангкок (Таиланд), Стамбул и Анталью (Турция).