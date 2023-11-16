Российская валюта укрепляется, в среду на торгах Мосбиржи курс доллара опустился ниже круглой отметки 90.Со своего октябрьского минимума рубль укрепился более чем на 12%. Есть ли потенциал для дальнейшего укрепления рубля? И как реагирует фондовый рынок на крепкий рубль и высокую ключевую ставку? На эти вопросы для SIA.RU ответил директор инвестиционной компании «Центум» Сергей Малых.

– Я не жду сильного укрепления рубля. Не на чем особо укрепляться. Да, топовых экспортёров обязали продавать валютную выручку. Они это делают, но я посмотрел отчёты ЦБ и вижу, что не особо сильно увеличивались объемы продаж экспортной выручки. Больше всего увеличились продажи валюты физиками.

Что касается фондового рынка, при ожидании роста ключевой ставки рынку акций будет очень тяжело продолжать свой рост, считает Сергей Малых.

– В рублёвых облигациях, на мой взгляд, есть смысл вкладываться только в короткие бумаги и приглядываться к длинным бумагам в ожидании, когда у нас процентная ставка остановит свой рост.